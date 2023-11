Beatriz Luengo y Miguel Ángel Muñoz, el cariñoso encuentro entre abrazos de los protagonistas de UPA

Miguel Ángel Muñoz y Beatriz Luengo protagonizaron una de las series estrella de principios del milenio: UPA Dance. Han pasado ya dos décadas desde que trabajaron juntos en esta ficción, pero siguen estando realmente unidos. Para ellos, reencontrarse siempre es una alegría, y lo han vuelto a demostrar. Coincidieron este miércoles en la antesala de los Grammy Latinos, durante el homenaje a Laura Pausini al que acudieron numerosos artistas, y protagonizaron unas cariñosas imágenes abrazándose y charlando muy contentos. "Le adoro, es como un hermano para mí, me encanta verle y abrazarle", comentó Beatriz. La artista está nominada a Mejor Vídeo Musical versión larga con la canción Patria y vida: the power of music junto a Yotuel Romero, su marido, y el actor cruza los dedos por poder entregarle el galardón. Dale al play y no te lo pierdas.

