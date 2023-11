AJ. McLean, de los Bakstreet Boys, se reencuentra con su padre después de cuarenta y dos años

Ha sido un año complicado para AJ. McLean. En el mes de marzo anunció la separación de su esposa Rochelle Deanna Karidis, después de once años de matrimonio y dos hijas en común, y en mayo ingresó en un centro de rehabilitación. El artista, de 45 años, finalizó el tour con su grupo Backstreet Boys y se marchó a un centro de Arizona en el que permaneció 10 semanas haciendo un programa para "trastorno de estrés postraumático, depresión y ansiedad". "No tanto por mi sobriedad" dijo la estrella, que no ha vuelto a caer en las adicciones desde hace dos años, a Page Six. "Asisto a mis reuniones con regularidad y sigo mi programa de 12 pasos. Conseguí mi patrocinador. Sé que me lo tomo muy en serio. Pero necesitaba ir a la raíz del problema" explicó.

Y es precisamente al abordar las causas cuando se produjo un encuentro que se ha retrasado demasiados años. El artista, que no dio detalles acerca de los problemas que afronta, sí que contó que el tratamiento le llevó a acercarse a su padre. No se veían desde que él tenía 3 años que fue cuando se divorció de su madre, aunque sí habían intercambiado algún mensaje. La terapia fue, según McLean, lo que le impulsó a sentarse con su progenitor. "Mi madre, mi tío y mi otra familia me dijeron algo sobre cómo eras" dice el artista que le comentó. Esta reunión fue, en sus palabras, para conocer su versión acerca de lo que sucedió en el pasado y así tomar sus propias decisiones.

"Es lo que estoy tratando de hacer ahora mismo. Hay una (forma de ser) egoísta saludable, y ahora estoy tomando mis propias decisiones en la vida" comentó. "Y con suerte, si cometo errores, aprenderé de ellos. No soy perfecto. No quiero ser perfecto. Nadie lo es". Aseguró que está cambiando muchas cosas en su vida, lo que incluye ser consciente de qué puede hacer y que debería separar su carrera de quién es como persona. En este sentido está considerando lanzar su próximo proyecto en solitario con su nombre completo, Alexander James. Entre sus planes está además una línea de ropa y una línea de productos de belleza.

En este cuidarse a sí mismo tienen un importante peso sus hijas, Elliott,de 10 años, y Lyric, de 6, fruto de su matrimonio con su esposa Rochelle. La pareja anunció una separación temporal con la intención de, en el futuro, volver a estar juntos. Según expresaron en un comunicado su intención es "trabajar en nosotros mismos y en nuestro matrimonio con la esperanza de construir un futuro más sólido". El integrante de la mítica banda y la maquilladora y peluquera pasaron por el altar en diciembre de 2011, en una ceremonia celebrada en el Hotel Beverly Hills de Los Ángeles (EE.UU).