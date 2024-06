Verónica Blume se sincera sobre el trastorno alimenticio que sufrió en su etapa de más éxito como modelo

Se ha sincerado acerca de uno de los grandes secretos que mantuvo durante años cuando su rostro era de los más cotizados en la pasarela. La modelo Verónica Blume repasó su trayectoria en la moda en el programa Otro enfoque, presentado por Jon Sistiaga, donde compartió uno de sus momentos más complicados. La top, que fue una de las más relevantes en los años 90, se unió a Judit Mascó, Vanesa Lorenzo y Laura Ponte en el programa, respondiendo a si en algún momento la fama que alcanzaron les pasó factura de alguna manera.

Fue entonces cuando Verónica contó que nunca se había sentido muy identificada con el mundo de la moda. "Era muy consciente de que formaba parte de un grupo muy privilegiado, pero no me identificaba con ello. Trabajaba como modelo, pero nunca me he sentido modelo ni modélica ni nada. Me parece un agobio ser modelo, no quiero ser modelo de nada" aseguró. Dijo que cuando llegaba a casa después de trabajar, se lavaba la cara y así se sentía de nuevo ella misma. "No supe encajar bien eso que yo sentía como un peso" contó.

Explicó entonces que sufrió un TCA (trastorno de conducta alimenticia). "Fue mi gran secreto durante diez años" dijo, explicando que no es que quisiera controlar su peso sino que no sabía "gestionar la vida". "Me quería morir en vida. Con un desorden alimenticio te estás suicidando en vida y haciendo ver que todo está bien" aseguró. Verónica desveló que en aquellos momentos no compartió lo que le estaba pasando. "Todavía me late el corazón muy rápido y delante de ellas también. Es una realidad que me va a acompañar para siempre, hay un clic mental".

Aseguró que le resulta todavía complicado hablar de esta etapa y contó cuándo logró mejorar. "Todavía es muy fuerte para mí hablar de ello, pero siento que es muy sano hablarlo. No hace falta ser modelo". Verónica comentó que cuando se quedó embarazada de su hijo Liam, que tiene ahora 20 años, todo cambió pues fue cuando comenzó a practicar yoga y mejoró mucho su día a día. La modelo se alejó hace años de las pasarelas para dar un giro a su vida y dedicarse a la enseñanza del yoga y la meditación.