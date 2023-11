David Gandy, el modelo más sexy del mundo, habla de su faceta como padre de dos niñas

David Gandy, uno de los modelos más sexys del mundo, conquistó anoche a la audiencia no solo por su belleza sino por su carisma y simpatía. El top británico, de 43 años, al que recordamos como protagonista del anuncio de la fragancia Light Blue de Dolce & Gabbana ha creado su propia marca de ropa y acudió a El Hormiguero a promocionar su firma, David Gandy Wellwear, cuyo catálogo incluye ropa anti-bacterias, antimanchas y anti-olor por increíble que parezca. "Así es", confirmó el supermodelo.

El modelo contó cómo fueron sus inicios en el mundo de la moda y llegó casi por casualidad. Quería ser veterinario, no consiguió la nota para entrar en la carrera, y un amigo suyo le apuntó a un concurso sin que él lo supiese y así consiguió que la agencia que le sigue llevando a día de hoy se fijasen en él. Su primer anunció lo hizo con 26 años y ahora 17 años después sigue siendo imagen de la firma y considera que "el verdadero éxito del anuncio es el bañador blanco. Lo que he notado es que ahora, con 43 años, me cuesta más ponerme en forma que cuando rodé el primer [anuncio] con 26", explicó con gracia.

Al supermodelo le encantan las galletas y señaló que come de todo pero con moderación. De hecho cuando se tiene que preparar para un anuncio come más porque su entrenamiento es más duro. "Ingiero unas 4.000 calorías al día cuando estoy entrenando a tope", reveló ante la sorpresa del presentador que dijo que "es casi el doble de lo normal". "Sigo comiendo exactamente lo mismo, pero con moderación. Yo sigo más bien una dieta mediterránea y no tomo procesados".

A su vez manifestó su pasión por nuestro país y reveló que dentro de cinco años le gustaría verse "jubilado viviendo en un playa en España". David Gandy contó que tiene familia en España desde hace mucho tiempo. "Tengo a mis hermanas viviendo en España desde hace ya más de 30 años. Tengo seis sobrinos todos españoles, pero beben mucho té, en eso les sale el lado británico". A pesar de ser muy discreto con su vida privada, David Gandy se refirió a sus dos hijas, en quienes pensó a a hora de crear su firma de ropa. Junto a su pareja, la abogada Stephanie Mendoros, tiene dos niñas, Matilda de cinco años, y Tabitha Isabell, de dos, y no tuvo inconveniente en hablar de su experiencia como padre. "Cuando tienes hijos es un momento maravilloso de la vida pero también es un momento muy difícil porque te aseguras de que ellos vayan bien en la vida, pero te olvidas un poco de ti. Ha habido momentos de mi vida que estado cuidando de mis hijas y se me ha olvidado ducharme por estar pendientes de ellas", reconoce.

Y por este motivo a la hora de crear la colección"pensamos en esos básicos que te vas a poner a diario y por eso precisamente lo hicimos con la idea de esos padres aburridos para que no fueran tan aburridos. Por ejemplo sudaderas con bolsillos porque cuando yo salgo con mis hijas siempre tienes que llevar que si una chocolatina o un unicornio de juguete en otro bolsillo y los kleenex. Y los hombres no llevamos bolso", contó. "Y por eso hemos diseñado esta ropa que tenga estilo, que sea duradera y sostenible, pero que sea práctica".