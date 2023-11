Padre de dos niñas y el hombre más sexy del mundo según la inteligencia artificial: así es David Gandy

Las opiniones pueden ser para todos los gustos pero en este caso, cuando las expresa un estudio que toma en cuenta elementos objetivos, es complicado contradecirlas. Diversas herramientas de inteligencia artificial han escogido al modelo británico David Gandy como el rostro masculino más hermoso del planeta y el top model más sexy. ¡Y eso que él mismo aseguraba hace unos meses que había cosas que no le gustaban de su físico! A sus 43 años, el que tantas pasiones ha levantado con sus impresionantes ojos azules y su físico asegura que no se ha sentido nunca como un objeto de deseo. Incluso ha llegado a confesar que no se ha sentido a gusto con su cuerpo. "Particularmente, no me gusta mucho mi cuerpo. Soy muy crítico conmigo mismo. De hecho, soy demasiado perfeccionista en todo lo que hago, así que nunca voy a poder ser feliz".

De origen humilde y procedente de una familia trabajadora, nació el 19 de febrero de 1980 en Billericay, en el condado de Essex. Aunque su vocación inicial era ser veterinario y estudió marketing, el mundo de la moda se cruzó en su camino tras ganar un concurso de modelos en televisión en 2001 (le inscribió un amigo). Su físico unido a su mirada penetrante le convirtieron en uno de los modelos masculinos más destacados del panorama. Sus campañas para la fragancia Chic for Men de Carolina Herrera y Light blue de Dolce & Gabbana, marca con la que trabaja habitualmente, significaron un importante impulso a su carrera, que no deja de sumar campañas y firmas.

Actualmente Gandy está considerado como uno de los modelos mejor pagados de Gran Bretaña, con un patrimonio estimado en 12 millones de libras (casi 14 millones de euros). "Hay dos cosas que te definen en la vida: tu paciencia cuando no tienes nada y tu actitud cuando lo tienes todo" ha dicho reflejando en estas palabras parte de su filosofía personal. Pese a ser uno de los hombres más deseados del planeta, el corazón de David tiene dueñas: la abogada Stephanie Mendoros, con quien comparte su vida desde hace más de seis años, y sus dos hijas, Matilda, de cinco años, y Tabitha Elizabeth, de dos años. Ellas son las niñas de sus ojos.

Lejos de las pasarelas y los focos, el modelo lleva una vida tranquila y familiar con ellas. En alguna ocasión ha contado que conoce personajes infantiles como Peppa Pig o Baby Shark (protagonista de una de las canciones más virales de los últimos años) gracias a verlos muchas veces con sus niñas. Cuando nació la segunda, reconoció con simpatía: "Con una casa llena de mujeres, incluso el perro. Ahora todos me ignoran. No tengo control sobre nada". La familia tiene una simpática mascota que se llama Dora, que protagoniza numerosas publicaciones en sus perfiles, igual que sus hijas. El estudio que le ha coronado como el top más sexy (llevado a cabo por la revista Esquire con tres aplicaciones DALL-E2, Midjourney y ChatGPT) incluyó entre los candidatos a este título al modelo Lucky Blue Smith, el cantante Zayn Malik y los actores Henry Cavill y Chris Hemsworth, entre otros.