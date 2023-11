La emoción de la viuda de José Antonio Reyes al encontrarse una nota de amor del futbolista cuatro años después de su muerte

Loading the player...

El 1 de junio de 2019, el futbolista José Antonio Reyes perdía la vida en un trágico accidente de coche y dejaba destrozada a toda su familia. El jugador sevillano, de 35 años, estaba casado con Noelia López y tenía tres hijos José Antonio (de una anterior relación, que juega en las categorías juveniles del Real Madrid), Noelia y Triana, que entonces tenían 11, 6 y un año respectivamente. La viuda de Reyes se veía en una situacion muy delicada porque el futbolista no tenia testamento al morir y dejó 18 propiedades, todas ellas hipotecadas. En junio de este mismo año, se subastaban las propiedades embargadas y tres inmuebles eran vendidos después de trece días de pujas para liquidar una deuda que ascendía a 430.000 euros.

Poco a poco y, cuatro años después de su muerte, Noelia López está regresando a la vida, gracias al apoyo de sus dos niñas y del resto de la familia. Esta semana, precisamente, ha pasado algo muy especial. Tras recibir un pedido de Ikea, tuvo que organizar algunas cosas que guardaba en cajas y de repente se encontraba una tarjeta de felicitación del Día de San Valentín de José Antonio. Noelia, por supuesto se ha emocionado muchísimo y ha compartido estas palabras en su perfil público: "Siento una caricia cada vez que me topo con una señal. Hoy cobran más fuerza ciertas palabras. Últimamente he tenido tantas señales... Algún día os las contaré". ¿Qué había escrito en la nota? Dale al play y no te pierdas el vídeo.

