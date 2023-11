Muere a los 35 años Johnny Ruffo, el cantante que fue concursante de 'Factor X'

Johnny Ruffo, actor, cantante y concursante de Factor X, ha muerto tras enfrentarse a un tumor cerebral desde 2017, tal y como han comunicado sus familiares utilizando sus redes sociales: "Hoy hemos tenido que despedirnos de nuestro querido Johnny con el corazón encogido. Rodeado de su novia, Tahnee, y su familia, Johnny se fue en paz con el apoyo de algunas enfermeras y médicos increíbles. Era un niño con mucho talento, encantador y a veces descarado. Era muy decidido y tenía una gran voluntad. Luchó hasta el final y luchó todo lo que pudo". "Un alma tan hermosa con mucho más que dar", lamentaron en la publicación. "Todos te queremos Johnny y te recordaremos por toda la alegría que trajiste a nuestras vidas. Descansa en paz".

La fama con 'Factor X'

El artista de 35 años, que tenía una banda de electro-pop llamada Supanova, saltó a la fama en Australia cuando se presentó en 2011 a la tercera temporada de Factor X, donde quedó en tercera posición. Tras su debut televisivo, comenzó a trabajar en los medios: en diciembre de 2011 hizo de copresentador en el programa de radio Nova's Fresh Hits; en 2012 participó en el concurso Biailando con las estrellas y en Australia's Got Talent; ese mismo año también presentó el programa The X Stream; en 2013 se estrenó como actor en la serie australiana Home And Away, donde dio vida a Chris Harrington hasta 2016; en 2017 se unió a la misierie House of Bond; y su último papel fue en 2020 en la serie Neighbours.

Musicalmente, tuvo grandes éxitos, con varios sencillos y actuaciones en Australia en conciertos de artistas tan reconocidos como New Kids on the Block, Backstreet Boys y One Direction.

El terrible diagnóstico llego hace seis años

Desgraciadamente, en 2017 anunció que tenía que parar su carrera temporalmente porque le diagnosticaron un tumor cerebral. Tras someterse a una operación para extirparlo, parece que el cáncer remitió, pero meses después volvió de forma muy agresiva. Fue el pasado mes de agosto cuando Johnny Ruffo reveló que su diagnóstico era terminal. Muchos han sido los que han enviado las condolencias a su familia a través de comentarios en sus redes sociales, como la cantante Mel B, de las Spice Girls, o el actor Dan Ewing.