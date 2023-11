Gisela presume de curvas premamá en su quinto mes de embarazo

No puede, ni quiere, ocultar su sonrisa. Tras un largo tiempo luchando por ser mamá, la cantante Gisela, de 44 años, ha decidido lucir orgullosa sus nuevas curvas y lo ha hecho acudiendo a la Cena Benéfica 'Apuesta por Ellas' organizada por la Fundación Iván Mañero y la ONG AMIC dedicadas a impulsar el desarrollo de las mujeres. Tan solo unas semanas después de anunciar la gran noticia en la revista ¡HOLA!, la cantante reaparecía radiante y feliz enfundaba un ajustado vestido azul de gala con pailletes con el que resaltaba su "nueva y deseada figura".

"Ha sido una carrera de fondo" declaraba la que fuera concursante de la primera edición de Operación Triunfo a los micrófonos de Europa Press tras someterse a un largo tratamiento para ser mamá. A pesar de que se enteraron en agosto de la gran noticia, Gisela y su pareja José Ángel Ortega, decidieron mantenerlo en secreto hasta saber que todo iba bien, pues la experiencia, tal como comentaba la artista a ¡HOLA! fue “un calvario”. Sin embargo, ahora eso ya es cosa del pasado, y la futura mamá confiesa: "Estoy bien, me ha costado, pero ahora estamos en un momento muy tranquilo y centrada en sacar esto adelante".

Gisela, quien asegura que su bebé ya ha comenzado a darle pataditas, ha señalado que aún no sabe si es niño o niña y que ni ella ni su pareja han preparado ninguna lista de nombres. "De momento no sabemos que es, ya se sabrá. Así que hasta que no sepamos cómo irá todo no queríamos hacernos ilusiones" señalaba la cantante.

A pesar de estar centrada en este gran proyecto de vida, la cantante, que asegura que será una mamá gallina con su hijo, no ha dejado de lado sus compromisos profesionales, de hecho, ha sumado algunos trabajos televisivos que son aún un completo misterio. "Estas navidades tengo conciertos navideños de mi repertorio infantil, familiar y otros proyectos musicales que estamos también confeccionando, otros proyectos televisivos también que en breves sabréis” declaraba la artista.

En cuanto a la pregunta de si entra en sus planes acudir acudir a la boda de su amiga y compañera Nuria Fergó con Juan Pablo Lauro, ex de Irene Villa, la cantante no tiene ninguna duda: "Por supuesto, claro que sí, a Nuria la quiero muchísimo, le deseo lo mejor del mundo, se lo merece, hacen muy buena pareja, espero estar en primera fila si puedo y si me lo permite la vida".

Pero Gisela no solo tiene bonitas palabras para su amiga Nuria Fergó, sino también para Chenoa, quien será la presentadora de la nueva edición de Operación Triunfo, que será emitido en la plataforma Amazon Prime Video. "Qué bien, que maravilla, se lo merece, lo hará estupendamente bien, que, aunque sea una plataforma tenga el mismo éxito" señalaba la futura mamá.