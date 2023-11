Aitana Sánchez Gijón celebra su 55 cumpleaños rodeada de sus dos hijos y de grandes amigos tras hablar de su separación

Loading the player...

Aitana Sánchez Gijón acaba de cumplir 55 años. Una edad redonda que ha querido festejar en compañía de las personas que más quiere, como sus dos hijos, Teo, de 22 años, y Bruna, de 19, y un gran número de buenos amigos, la mayoría de ellos relacionados con el mundo del cine al que ella también pertenece. La actriz se ha dejado ver rebosando felicidad a pesar de haber hablado para El País de la delicada situación que vive en la actualidad tras su separación de Guillermo Papin Luccadan hace 3 años y después de más de 20 años de relación: “Estoy mudando de piel y siento que soy una crisálida en metamorfosis que aún no ha acabado de hacer la transformación completa. Me gustaría tener un poco más de paz interior. Soy disfrutona, no de hacerme un ovillo en el sofá, entonces, no paro, y a veces, me olvido de respirar”, han sido las palabras de la intérprete. ¿Quieres ver las imágenes de su fiesta de cumpleaños? ¡Dale al play!

