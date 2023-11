Esther Acebo visita con su hija la Alhambra de Granada ¡y se le cae la baba!

Cuando ya se ha cumplido año y medio del nacimiento de su hija Sol, la actriz Esther Acebo, la inolvidable Estocolmo en La casa de papel, ha pasado unos días de vacaciones con su pareja, Diego Martire, en uno de los lugares más emblemáticos de nuestro país: Granada. La intérprete, el padre de su hija y la pequeña Sol, han disfrutado de unos días en familia, visitando la Alhambra y dejándonos unas preciosas imágenes en la que la actriz está radiante y feliz.

Desde su reciente maternidad, la actriz ha confesado tener otras prioridades. Y una de ellas, como confesaba en las páginas de ¡HOLA! es pasar tiempo con su hija, Sol, que ya tiene año y medio; sin olvidar sus emocionantes nuevos proyectos: "He decidido abrazar la incertidumbre, porque en muchas ocasiones me entra agobio de cómo voy a organizarme, hacer planes, mis listas de tareas, mis cosas... Y he aprendido a ir más con el día a día, a vivir un poco más abierta a improvisar y a los cambios de planes...".

Lidiar con la fama

De actuar en pequeñas salas de teatro a un fenómeno estratos­férico de millones de espectadores. De unos pocos seguidores a reventar las redes sociales. De España al mundo entero. Esther Acebo forma parte de ese éxito sin precedentes en la ficción de nuestro país que fue La casa de papel y convirtió a sus protagonistas en los más buscados, admirados y perseguidos en un planeta donde parece no haber un rincón ya donde puedan pasar desapercibidos: "Soy bastante partidaria de ir abrazando las cosas que van viniendo. Por supuesto, no te voy a decir otra cosa, queremos cuidar la carrera y elegir unos proyectos sobre otros que me interesen o me resulten más atractivos, pero estoy superagradecida siempre con que haya trabajo y se muevan oportunidades".

Una boda que, de momento, no ha llegado

Esther nos confesó que el verdadero éxito es disfrutar de las cosas: “En este camino aparece mucha gente, compañeros y amigos nuevos, pero también mucho ruido y es importante anclarse a la tierra y recordarte muy bien quién eres”, nos dice la actriz, que se define como una persona normal y muy perfeccionista. Y aunque siempre ha sido muy discreta con su vida privada, reconoce que: “Estoy absolutamente feliz y plena” a los cuarenta años y loca con su pequeña Sol, que nació en marzo del año pasado.

Un gran momento profesional

El gran momento personal de la actriz coincide con una etapa de éxito en el terreno profesional. Tras La casa de papel, protagonizará la segunda temporada de Operación Marea Negra, en Prime Video, junto a Jorge López, popular por su participación en Élite, que sustituirá a Álex González en el papel protagonista de Nando. Además, forma parte del elenco de Jaula, la ópera prima de Ignacio Tatay.