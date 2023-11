Jordi Sánchez se sincera sobre su etapa más complicada tras pasar más de veinte días en coma

El actor Jordi Sánchez atravesó una etapa muy complicada en la primavera de 2021 debido a las complicaciones que tuvo a causa del coronavirus. Tras recuperarse continuó con sus compromisos ante las cámaras, aunque sigue teniendo un vivo recuerdo de lo difíciles que fueron aquellos más de 20 días que pasó en coma. En el podcast Nude Project, reconoció que sufrió “brutales alucinaciones” durante aquellos días y que pensó “que estaba en Colombia”. “Vieron que me faltaba oxígeno y me durmieron veintitrés días”. Al despertarse y ser consciente de lo grave que había estado, reconoce que no pudo contener el llanto.

“Te despiertas como si tuvieras 35 años más porque no podía andar, no podía comer, cogía la tablet para ver una peli y me pesaba como si fuera una mesa” contó. Las alucinaciones que tuvo mientras estaba sedado fueron muy vivas, tanto, que recordaba cada detalle con nitidez. “Recordaba todo el entierro, el funeral y todo. Cuando me dijeron que estaba vivo, me puse a llorar”. Comentó Sánchez además que otro de sus compañeros actores también ha contado una experiencia similar mientras estuvo sedad. Se trata de Antonio Resines que estuvo muy grave también a causa de la enfermedad. “Le pasó lo mismo. Lo durmieron y también tenía muchas alucinaciones”.

El intérprete logró recuperarse de la enfermedad y no arrastró secuelas, como contó meses después de haber salido del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. "Estoy muy bien. Acabo de rodar una serie y una película. He tenido la inmensa suerte de no tener ninguna secuela, porque las hay, y coronavirus persistente, y en ese sentido y después del coma inducido y la traqueotomía, pues estoy y me encuentro muy bien", aseguraba en El programa de Ana Rosa en diciembre de aquel 2021. Contaba entonces que había sufrido una gran pérdida de peso y que había recuperado el tono muscular gracias a la ayuda de un fisioterapeuta.

Aquel año fue muy complicado para Jordi y también para otro de sus compañeros en la serie La que se avecina, José Luis Gil, con quien Sánchez compartió tantas tramas en la comedia. El artista que interpretaba a Juan Cuesta en la ficción sufrió un ictus del que, dos años después, sigue arrastrando secuelas. Así lo reflejaba recientemente su hija Irene, respondiendo al cariño que siguen recibiendo de tantos seguidores. “Me preguntáis por mi padre, os lo agradezco en el alma, sentir tanto cariño es un honor. Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así'' comenzaba en un mensaje en sus perfiles.

"Han pasado 2 años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma. Es un golpe tremendo y que cuesta encajar, estamos en ello. Luchamos por afrontar esta situación que es muy compleja y dolorosa. Gracias por vuestra prudencia y vuestro respeto'', concluyó.