¡Pura genialidad! Dwayne Johnson se transforma en Beckham y Kim Kardashian en Salma Hayek y las reacciones no tardaron en llegar El actor y la socialité decidieron rendir su particular tributo a dos de sus ídolos

Halloween es, sin duda, una de las noches más terroríficas del año, pero también una de las más divertidas, por eso son muchas las celebrities que aprovechan esta fecha para mostrar su lado más desinhibido y gamberro, aunque también su faceta más creativa. Así mientras que algunos apuestan por disfraces terroríficos y espeluznantes, otros se inclinan más por caracterizarse de personajes conocidos como ha sido el caso del actor Dwayne Johnson, más conocido como 'The Rock', y la socialité Kim Kardashian.

Una peluca rubia, la camiseta del Manchester United y unas gafas de sol es todo lo que ha necesitado Dwayne Johnson para disfrazarse de uno de sus ídolos, el futbolista David Beckham. Con el pelo sujeto con una cinta y un divertido moñito, como los que lucía antaño el jugador, el que fuera luchador de la WWE ha causado sensación con su atuendo, tanto que ni el propio Beckham se ha resistido a comentarlo.

"Pensé que me estaba mirando al espejo", escribía David con cierto sarcasmo en el perfil del actor. "Te queda bien, pero quizá necesites una camiseta más grande" señalaba el futbolista. Sin embargo, no contento con este comentario, Beckham añadía: "Ya sé de qué me disfrazaré el próximo Halloween". Una frase que ha llevado a especular con la posibilidad de que el exjugador acepte el desafío y se transforme en 'The Rock' el Halloween.

Pero si Dwayne dejaba con la boca abierta a todo el mundo, la caracterización de Kim Kardashian no ha sido para menos. La socialité quiso rendir su particular tributo a Salma Hayek y para ello se metió en uno de los papeles más recordados de la actriz mexicana, el de Santanico Pandemonium en la icónica película Abierto hasta el amanecer. Se trata de una exuberante y seductora bailarina, que durante la noche es también la temible reina vampiro que gobierna el bar Titty Twister.

Fiel a la caracterización de Salma en aquella película, Kim se vistió con un atrevido bikini de terciopelo granate, brazalete dorado en el brazo y un tocado de plumas parecido a un penacho. Pero quizás lo que más llamó la atención del video fue que, como en la cinta, la estrella de The Kardashian posó con una serpiente gigante real que envolvía su cuerpo.

Rápidamente el video se hizo viral y no tardó en llegar a la propia Salma Hayek, quien sin dudarlo lo compartió en clip con sus fans. "Bravo Kim Kardashian. Me siento muy honrada", escribió. “¡Me has traído a la memoria algunos recuerdos salvajes! Y un poco de trastorno de estrés postraumático", agregó en tono de broma la actriz. “Kim lo llevó mejor”, añadía Salma.

Este comentario de Salma seguramente se refiere su fobia a los reptiles, la que tuvo que superar, al menos momentáneamente, para poder rodar la icónica escena. Ella misma lo confesó hace unos años al hablar de su recordado papel en la película de Tarantino. "Quentin me dijo: 'Oh, por cierto, tienes un baile con una serpiente'. A lo que yo le respondí diciendo: 'No puedo hacer eso, no puedo hacer eso. Es mi mayor temor'", contó la actriz en 2017 en una charla con Yahoo! Entertainment. "Tuve que superar mi mayor miedo. Tuve que entrar en trance para bailar. Y no hubo coreografía. Fue improvisada. Porque no se puede coreografiar una serpiente, ¡no sabíamos qué iba a hacer!", explicaba por aquel entonces Salma.