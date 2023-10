Nuria Fergó disfruta de un divertido fin de semana de chicas con su hija, de 12 años

Nuria Fergó (44) ha tenido un fin de semana de lo más agradable. La cantante ha disfrutado de una escapada rural con su hija Martina (12), nacida de su anterior matrimonio con José Manuel Maíz, por tierras extremeñas. Unos días muy entretenidos y con diversos planes en los que también ha estado presente una compañera de la preadolescente. “Fin de semana de chicas. Este viernes llevé a mi hija y a su amiga a Navalmoral de la Mata para que me vieran en Mi última noche con Sara, luego nos fuimos a un hotel de Jarandilla de la Vera donde nos inundamos de paz. Nos recargó de energía. Bendita naturaleza. Y terminamos el domingo en casa con mantitas y mimos”.

Un texto que iba acompañado de una fotografía en la que llama poderosamente la atención lo mayor que está la primogénita de la exconcursante de Operación Triunfo. La intérprete siempre es muy discreta en todo lo referido a la espera personal de la joven y nunca saca su rostro en sus perfiles sociales para proteger su intimidad, pero en esta instantánea se puede apreciar que es prácticamente igual de alta que su progenitora y que tiene una maravillosa melena rubia.

Nuria Fergó comienza su nueva vida en Madrid con su hija y explica por qué se han trasladado

Tras su divorcio de José Manuel Maíz hace ya más de una década, la vocalista se quedó con la custodia de Martina y es su padre quién se traslada a verla. En 2019, madre e hija fijaron su residencia en Madrid. Una decisión que hizo que Nuria tuviese que verse las caras en el juzgado con su ex, puesto que no tenía el consentimiento paterno para hacer ese traslado. Finalmente, la jueza dio el visto bueno para que Martina viviese en la capital de España.

Una ‘Modern Family’ muy bien avenida’

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro han formado una gran familia numerosa muy bien avenida. Tal y como confesaron en una entrevista con la revista ¡HOLA! en 2022, una pieza clave para que su historia de amor haya prosperado es que sus hijos se han entendido a la perfección. “Lo más importante son nuestros hijos. Si ellos no están cómodos por más que lo intentes no puede funcionar bien”. En esta misma conversación, en la que cerraron la puerta a ampliar su hogar en un futuro, la pareja también explicó que los pequeños han forjado una bonita amistad y se lo pasan en grande cuando están juntos. “Ellos ya han hecho planes. Martina se ha quedado a dormir en mi casa porque me lo han pedido mis hijos. Y ella también encantada”, relató Juan Pablo.

Primeras palabras de Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro tras anunciar su compromiso

Con toda seguridad Martina (12), Carlos (10), Gael (7) y Eric (6) tendrán un papel destacado en la boda de sus progenitores. Hay que recordar que la artista y el ex de Irene Villa fueron protagonistas de una romántica pedida de mano en París el pasado mes de octubre. Por ahora, no han dado ningún detalle de cuándo y cómo será el enlace.