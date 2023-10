El impresionante reloj valorado en más de 1 millón de euros que Cristiano Ronaldo ha lucido en su última cita con Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo (38) y Georgina Rodríguez (29) han acudido este fin de semana en Riad al combate de boxeo que ha enfrentado a dos de las leyendas en activo más populares del momento: Tyson Fury y Francis Ngannou. Con permiso de los púgiles que se han subido al ring, lo que más ha llamado la atención de todos los allí presentes han sido las fabulosas joyas que el futbolista y la modelo han lucido.

Sin ninguna duda, todos los ojos estaban puestos en el reloj del exjugador del Real Madrid. Se trata de un diseño de la firma suiza Franck Muller que está compuesto por una caja de oro blanco y 600 diamantes de talla baguette que cubren cada milímetro de la estructura. Otro de los detalles más llamativos es el tourbillon dorado (el mecanismo a través del cual se consigue una mayor precisión y exactitud) que está situado en el centro de la esfera.

Una pieza creada en exclusiva para Cristiano Ronaldo y cuyo precio asciende a los 1,5 millones de euros según los expertos. Esta no es la primera vez que presume de este tesoro único, puesto que ya lo ha llevado a otras citas importantes como la gala The Best de la FIFA 2023 donde recogió el premio a Máximo Goleador de la Historia. Un reloj que ha complementado con sus clásicos pendientes de diamantes, un anillo y una gargantilla doble de brillantes.

Georgina, muy favorecida con un ceñido vestido de color marrón y un minibolso de Dior, confió en algunos de sus anillos favoritos de la casa italiana Pascual Bruni. Se tratan de dos piezas de motivos florales que forman parte de la colección Petit Garden y Giardini Segreti de oro blanco y diamantes que están valoradas en unos 8.000 euros cada una. Los otros dos anillos también los llevó durante su visita a El Hormiguero. En esta entrevista con Pablo Motos la maniquí reveló que uno de ellos tiene un diamante de nueve quilates y un experto lo tasó en 358.000 euros. Las otras joyas que la empresaria ha portado han sido unos pendientes largos (muy similares en estilo al reloj de Cristiano Ronaldo), un reloj y varias pulseras.

Cristiano Ronaldo saca su vena fan

Cristiano Ronaldo se ha declarado fan del boxeo. Buena muestra de ello es que un día antes de que se celebrase el enfrentamiento fue invitado a posar con los protagonistas de la jornada. Una sesión fotográfica en la que también participaron rostros conocidos de esta disciplina deportiva. Una ocasión de oro que el futbolista aprovechó para expresar su admiración por Manny Pacquiao, que fue campeón del mundo de boxeo en 12 ocasiones y actualmente está involucrado en diferentes causas sociales y políticas en su país natal, Filipinas.

