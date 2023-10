LA EMPRESARIA Y SUS NIÑOS VIVIERON EL ENCUENTRO DESDE EL PALCO VIP El look futbolero de Georgina Rodríguez y sus hijas, fans número uno de Cristiano ¡con trenzas XXL a juego! El detantero luso hizo un doblete en el enfrentamiento de su Al Nassr ante el Al Duhail de Qatar

El encuentro que enfrentó al Al-Nassr y al Al-Duhail de Qatar este martes 24 de octubre en el campo del club saudí contó con unos asistentes de excepción que no quisieron faltar a la que terminaría por convertirse en una de las jornadas más cruciales en la trayectoria deportiva de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí. Georgina Rodríguez, pareja del delantero luso, y cuatro de sus cinco hijos, Cristiano Ronaldo Jr., Mateo, Eva y Alana, no se perdieron el emocionante partido, enmarcado en la fase de grupos de la Liga de Campeones asiática, que se saldó con dos tantos del portugués. Entusiasmados, visiblemente felices y muy sonrientes, los cuatro niños y la orgullosa modelo vibraron desde las gradas con cada jugada, desde donde volvieron a demostrar que son sus más fieles admiradores y sus fans número uno. Pero, más allá de los memorables minutos reglamentarios sobre el campo, hubo una anécdota que llamó especialmente la atención: los looks futboleros de las mujeres de la casa, que acudieron con peinados a juego.

Un peinado trabajado, cómodo y estiloso

Para la cita, que dio comienzo caída la noche en el cielo de Riad, Georgina y sus niñas, Eva, de 6 años, y Alana, que soplará las velas de su sexto cumpleaños el próximo mes de noviembre, eligieron lucir un similar peinado cargado de personalidad: una gran coleta alta engominada de la que sale una doble trenza XXL, una elección tan original y llamativa como cómoda, pues les permitía llevar el rostro completamente despejado, y que estiliza y favorece las facciones tanto de la radiante mamá como de sus dos niñas, aunque una de ellas prefirió dejarse las trenzas sin recoger. Es una opción muy parecida a otras que la pareja de Cristiano ha hecho en diferentes citas como gran amante de las trenzas que es y que, pese a que no es de difícil elaboración, su acabado impoluto requiere trabajo, tal y como nos cuenta la estilista María Roberts, fundadora del salón boutique Madart.

Desde el palco VIP con la equipación de Cristiano

A juzgar por las instantáneas de la gran noche del clan Ronaldo Rodríguez, a la que pusieron el broche final bajando a pisar el terreno de juego para celebrar el resultado y capturar el mágico instante, lo pasaron en grande y asistieron completamente equipados para alentar a la estrella del partido desde el palco VIP del estadio. "¡Ganamos!", expresó entusiasmada la maniquí junto a varias imágenes en las que aparece luciendo la camiseta de su pareja, prenda que combinó con jeans pitillo de Guess, botas negras altas de tacón fino de Le Silla, cinturón de Dior y bolso azul cielo de Hermès. De igual modo que ella, el pequeño Mateo también llevó la equipación principal de la formación de su padre, ambos con el número 7 y el apellido del protagonista serigrafiado en la parte superior su espalda. Por su parte, Eva y Alana lucieron pantalones anchos y desahogados en beige a conjunto y camisetas de algodón, un conjunto tan casual como el del primogénito del futbolista.

Un doblete para recordar

Fue, sin lugar a dudas, una noche inolvidable, experiencia en la que no estuvo presente la benjamina de la casa, Bella Esmeralda, pues todavía es muy pequeña para asistir a este tipo de actividades multitudinarias y tras la cual han disfrutado de un miércoles posterior de descanso y sol en la zona exterior de su residencia. Esta nueva alegría para la familia, doblete del que también fue testigo el suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien compartió impresiones con Georgina a su término y se hizo con una camiseta firmada por su novio, mantiene el pleno de triunfos del equipo en la Liga de Campeones de Asia con un marcador final de 4-3. Una prueba para recordar que hizo vibrar especialmente a Cristiano Ronaldo Jr., de 13 años, quien parece tener muy claro su futuro, pues ha decidido seguir los pasos de su padre deportivamente hablando.

Después de demostrar su talento futbolístico en las categorías inferiores del Real Madrid, la Juventus y el Manchester United, el pequeño Cristiano acaba de cerrar su fichaje por el mismo equipo en el que milita su padre, concretamente en la categoría Sub-13, donde espera seguir formándose como futuro gran maestro del deporte rey cumplir su sueño.

