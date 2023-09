Georgina Rodríguez, a lo 'Pretty Woman': esto es lo que ocurre cuando sale de compras por Riad

Loading the player...

La moda es una de las grandes pasiones de Georgina Rodríguez. La pareja de Cristiano Ronaldo escoge a conciencia sus looks, tanto para los eventos a los que acude como para su día a día. No es de extrañar, por tanto, que a Georgina le apasione también ir de compras. La modelo, que siempre consigue impresionar a sus seguidores, ha compartido con ellos algunos vídeos de una jornada de shopping con amigos. Hay un detalle que ha llamado especialmente la atención de los usuarios, unas imágenes que demuestran que cuando Georgina se va de tiendas ¡arrasa! Dale al play y no te lo pierdas.

