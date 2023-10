Alessandra de Osma, plan familiar junto a su marido y su suegra, a la espera de la llegada de su tercer hijo

Recién aterrizada de Milán, donde acudió al primer desfile de la firma Falconeri que tuvo lugar en la ciudad italiana, Alessandra de Osma, a quien ya se le empieza a notar su segundo embarazo, ha regresado a Madrid, donde tiene establecida su residencia desde hace ya una década, para disfrutar de un tranquilo plan familiar en compañía de su marido, Christian de Hannover, junto al que tiene ya dos hijos, los mellizos Nicolás y Sofía, de tres años, y su suegra, Chantal Hochuli.

Convertida en todo un referente de estilo, la diseñadora peruana, que aún se resiste a lucir looks de premamá, eligió para esta cita un outfit tan sencillo como elegante compuesto por un vaquero tobillero negro, una camisa blanca de cuello alto y una blazer de cuadros. Como complementos unos cómodos zapatos planos, un bolso marrón y unas llamativas gafas de montura de ojos de gato.

Sassa, como la llaman cariñosamente sus amigos, se encuentra ya en su cuarto mes de embarazo, tal y como informó la revista ¡HOLA!, por lo que está previsto que el bebé nazca en marzo de 2024, el mismo mes en el que ella cumplirá 36 años. "La maternidad me ha enseñado a ser una mujer más fuerte en todos los sentidos. También a que no todo lo podemos controlar y, sobre todo, he aprendido mucho sobre el amor incondicional", declaraba recientemente a nuestra revista la empresaria.

Y es que, si la llegada de los mellizos supuso una pequeña gran revolución en su vida, la llegada de un tercero convertirá a Alessandra de Osma y Christian de Hannover en familia numerosa cumpliendo así uno de sus grandes sueños. Sin embargo, mientras llega el momento de dar la bienvenida a quien se convertirá en el compañero de juego perfecto de sus dos hijos mayores, la pareja ha ejercido de anfitriona con Chantal Hochuli, quien ha realizado una escapada a nuestro país para ver a sus nietos.

Chantal fue la madrina en la boda de su hijo y mantiene una excelente relación con su nuera y con su hijo, a los que visita con asiduidad. La que fuera esposa de Ernst de Hannover, con el que estuvo casada dieciséis años, rehízo su vida tras su ruptura con el aristócrata inglés Nick Scott, fallecido en la India en 2017. Por su parte, el príncipe alemán, como es sabido, reside actualmente en Madrid, donde mantiene una relación sentimental con Claudia Stilianopoulos, hija de Pitita Ridruejo.

