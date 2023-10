Lourdes Montes le 'roba' los vaqueros a Francisco Rivera pero no es la única... ¿quieres saber quién más? La diseñadora se ha mostrando luciendo los jeans que pertenecían a su marido y ha confesado sumarse al estilo 'boyfriend'

Lourdes Montes acaba de confesar un pequeño 'robo' que ha cometido en el armario de Francisco Rivera. La diseñadora andaluza se ha mostrado luciendo unos jeans estilo 'boyfriend' que habían pertenecido a su marido: "Vaqueros 'boyfriend' pero de verdad. Heredados de Francisco Rivera", han sido las palabras de Lourdes Montes que han acompañado a la imagen de la modista vestida con los pantalones de su pareja. Pero, la mujer del extorero no es la única que se ha atrevido a lucir un look de su marido, ya lo han hecho otras 'celebs' desde que la tendencia 'oversize' se haya apoderado de sus estilismos. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

