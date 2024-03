Cayetana Rivera disfruta de la Semana Santa de Sevilla junto a su novio y Lourdes Montes

Cayetana Rivera vive la Semana Santa de Sevilla con el mismo fervor que sus padres, Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo. Sin embargo, en esta ocasión, no ha disfrutado de las procesiones junto a ellos sino en compañía de su novio, el empresario sevillano Manuel Vega, con quien sale desde finales de 2021, y Lourdes Montes.

- Lourdes Montes agradece el gesto que su cuñado Cayetano ha tenido con su hijo

La pareja vio pasar por el centro de la capital hispalense al Santísimo Cristo de la Caridad, cargado por cofrades de la Hermandad de Santa Marta. Ambos se encontraban en un balcón de la calle Sierpes, justo encima de una de las confiterías más antiguas de la ciudad, La Campana. Mientras esperaban la llegada del paso, estuvieron charlando con varios amigos y pudimos comprobar la pasión que Cayetana, de 24 años, siente por los niños, pues no dudó en coger en brazos a la hija de una de sus amigas para que pudiera ver mejor la procesión.

La hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo vive un intenso momento personal y profesional. Después de trabajar en Madrid en la discográfica Universal Music que preside en España y Portugal Narcís Rebollo, marido de su madre, comenzó una nueva etapa en Sevilla, cerca de su padre y también de su novio. Ahora trabaja en el Grupo Pacífico, considerado líder en organización de congresos nacionales e internacionales, motivo por el que formó parte de la organización de los Grammy Latino que se celebraron el pasado mes de noviembre en la capital hispalense.

A pesar de su estabilidad emocional y laboral, Cayetana no tiene intención de casarse con Manuel. "Todavía me queda mucho para la boda, si me caso, que a lo mejor no me caso", respondió entre risas al hablar de su futuro. Su madre tampoco quiere que corra. "No quiero que se case. Es muy joven todavía", dijo con rotundidad.

Su padre, en cambio, no se ha pronunciado al respecto. Según contó Cayetana en el programa Gente maravillosa, de Canal Sur, el torero es muy buen "suegro". "Cuando le he presentado algún novio siempre me ha protegido mucho, pero yo creo que él lo que quiere es conocer a la persona y ver cómo me trata a mí". De hecho, la joven desearía un padre como el suyo para sus futuros hijos. "Es bastante estricto, pero es el primero que juega, el primero que nos coge y nos hace trasterías, es el primero que está dispuesto a todo, el primero que te da consejos, es un padrazo y yo solo espero que el día de mañana, si yo tengo hijos, que el padre sea la mitad de como es mi padre con nosotros", confesó.