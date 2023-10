Elon Musk acapara todas las miradas llegando con su hijo, de 3 años, y su controvertido cochazo a la Fórmula 1

Loading the player...

Elon Musk saber bien cómo no pasar desapercibido ante la multitud. El magnate tecnológico no ha querido perderse el Gran Premio de Estados Unidos, como tampoco ha querido que se lo perdiera uno de sus 11 hijos, el que tuvo con Grimes, X Æ A-12 que tiene 3 años. Antes de dar comienzo la emocionante carrera, el dueño de la red social X ha llegado al volante del esperado modelo Tesla Cybertruck, un controvertido coche que cuenta con una legión de seguidores pero también de detractores debido a su llamativo y peculiar diseño. Se trata del pick up eléctrico, destinado al mercado americano, que nació ya con polémica ya que durante su presentación, Elon Musk lanzaba una bola metálica contra una de sus ventanillas para demostrar que era un coche que no podía romperse, y al hacerlo se rompió; un momento que se hizo viral en cuestión de segundos. ¿Quieres ver cómo ha sido su llegada? ¡Dale al play!

