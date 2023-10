Las claves de la batalla judicial de Grimes contra Elon Musk por sus hijos

No solo es uno de los empresarios más controvertidos del panorama sino uno de los más misteriosos. La vida de Elon Musk, de 52 años y propietario de X (red social antes conocida como Twitter), no deja de causar controversia tanto por sus decisiones empresariales como por las personales. Es precisamente en este ámbito en el que tendrá que enfrentarse a un proceso judicial impulsado por una de sus últimas parejas, Grimes, de 35 años, con la que tiene tres hijos. La artista canadiense ha interpuesto una demanda para que Musk “establezca una relación paternal” con los niños, tal y como detallan medios como Page Six y TMZ, que han tenido acceso a los documentos.

Maye, madre de Elon Musk, la sensación de las pasarelas a sus 74 años

No solo ha hecho públicas sus intenciones en el juzgado sino también en la citada red social a través de un mensaje contra su expareja. “Dile a Elon que me deje ver a mi hijo o que por favor responda a mi abogado” escribió, palabras que ya ha borrado. Se especula con que se refiere al menor de los tres hijos que tienen en común, Techno Mechanicus (le llaman cariñosamente Tau), cuyo nacimiento se conoció el pasado mes de septiembre. Elon y Grimes tuvieron su primer hijo en común en mayo de 2020, cerca de dos años después de iniciar su historia de amor, y después fueron padres de nuevo de una niña, Exa Dark Sideræl, que nació a través de un proceso de gestación subrogada.

La respuesta de los empleados de Twitter al duro ultimátum de Elon Musk que le pone contra las cuerdas

La relación de la artista y el empresario ha estado marcada siempre por los altibajos y, aunque parece que cuando nació el pequeño Tau ya estaban separados, parecía que lo iban a criar juntos. Sin embargo este proceso pone de manifiesto que su relación no es tan cordial como siempre habían manifestado. Es esta demanda de “relación paternal” un primer paso para que los padres (en parejas que no están casadas) reconozcan legalmente a los hijos nacidos de una relación sentimental. Después se podría solicitar así un acuerdo de custodia o alguna cantidad en concepto de manutención.

Musk es padre de una numerosísima familia un tanto inusual. A los tres hijos que tiene con Grimes, se unen los mellizos a los que dio la bienvenida con Shivon Zilis el pasado verano. Tiene además seis hijos más con la escritora Justine Wilson, junto a la que vivió uno de los episodios más trágicos de su vida. En el año 2000 se convertían en padres por primera vez de una niña Nevada Alexander, que tenía solo diez meses de vida cuando falleció en brazos de su padre a causa del síndrome de la muerte súbita del lactante. Tuvieron luego dos hijos más y trillizos, que nacieron en 2006 y fueron muy deseados por sus padres, aunque tuvieron que sufrir su separación dos años después cuando apenas eran unos bebés.