Nadia Ferreira posa espectacular en Nueva York tan solo tres meses después de dar a luz a su primer hijo

El Hotel Plaza de Nueva York se ha vistió de gala para celebrar por todo lo alto la 39ª Gala anual de la Noche de las Estrellas, organizada por la Fashion Group International, donde recibía un premio el cantante puertorriqueño Marc Anthony. Aunque, sin duda, una de las protagonistas de la noche fue su esposa, la modelo Nadia Ferreira, que acaparó todas las miradas a su llegada a la fiesta.

La vimos así de espectacular y guapísima, regresando a una alfombra roja tras haber dado a luz a su primer hijo el padado mes de junio. La top paraguaya causó furor convirtiéndose en una princesa de cuento con su precioso vaporoso y el pelo recogido, peinado que hacía que luciera más aún sus impresionantes ojos color esmeralda.

La mujer de Marc Anthony posó ante los fotógrafos sola y también muy acaramelada a su marido, al que le entregaban el Premio Humanitario de la noche, por su labor en la Fundación Maestro Cares, organización sin ánimo de lucro que busca mejorar la calidad de vida de niños y comunidades desfavorecidos en América Latina y Estados Unidos. Proporciona vivienda, programas educativos y recursos esenciales para apoyar el crecimiento y desarrollo de estas personas.

Su segunda aparición pública tras ser mamá

"Me siento un poquito triste de haber dejado a mi bebé, pero bueno... Estoy feliz también de estar acá", confesó a HOLA! USA en la gala de los Premios Billboard de la Música Latina, donde asistió a principios de este mes de octubre. Y es que no hay duda de que la maternidad ha sido para ella el regalo más valioso y está disfrutando al máximo de cada minuto junto a Baby Muñiz (todavía no han desvelado el nombre).

"Estoy feliz y contenta de vivir esta nueva etapa", dijo sobre su papel de madre: "Este año ha sido maravilloso para mí. Yo diría que es uno de los mejores años de mi vida", aseguró.