Nadia Ferreira impacta en su primera alfombra tras ser mamá

El el estadio Wasco Center, en Coral Gables (Florida), se ha vestido de gala para celebrar por todo lo alto una nueva edición de los Premios Billboard de la Música Latina. El artista mexicano Peso Pluma se convirtió en el triunfador de la noche, seguido de Bad Bunny y Karol G, pero hubo otros grandes protagonistas. Nos referimos a la modelo Nadia Ferreira, que acaparó todas las miradas a su llegada a la fiesta.

La vimos así de espectacular y guapísima, regresando a la alfombra roja (que en este caso fue azul) tras haber dado a luz a su primer hijo el padado mes de junio. La top paraguaya causó furor convirtiéndose en una princesa de cuento con su precioso vestido firmado por el diseñador libanés-italiano Tony Ward: un diseño con escote recto, transparencias y pedrería, además de una larga cola, en un degradado azul y verde a juego con sus ojos.

Nadia se puso en manos de profesionales para lucir espectacular para la ceremonia, tal y como compartió en exclusiva con HOLA! USA y nos mostró el paso a paso de su maquillaje y peinado. La mujer de Marc Anthony completó su look con un elegante collar y pendientes largos de Bvlgari, además de un semirecogido con ondas de inspiración romántica. En cuanto al beauty, resaltó su mirada con un ahumado en tonos marrones, delineador negro y labios en color nude.

"Me siento un poquito triste de haber dejado a mi bebé, pero bueno... Estoy feliz también de estar acá", confesó a HOLA! USA. Y es que no hay duda de que la maternidad ha sido para ella el regalo más valioso y está disfrutando al máximo de cada minuto junto a Baby Muñiz (todavía no han desvelado el nombre). "Estoy feliz y contenta de vivir esta nueva etapa", dijo sobre su papel de madre.

Pudimos hablar con ella durante los ensayos de la gala y se mostró muy agradecida por todo lo que está viviendo: "Este año ha sido maravilloso para mí. Yo diría que es uno de los mejores años de mi vida", aseguró.

La mujer de Marc Anthony nos contó cómo se había preparado para vivir esta gran noche en la que no solo desfiló ante los fotógrafos sino que también fue la encargada de presentar uno de los premios. Nadia se subió al escenario del Wasco Center junto a la modelo Julia Gama, que fue coronada Miss Brasil 2020 y representó a su país en el certamen de Miss Universo de ese mismo año, quedando primera finalista.

Para presentar el premio, Ferreira se cambió de look y, aunque siguió con la misma línea de pedrería y transparencias, apostó por algo diferente. La reina de la belleza optó por este espectacular vestido en tonos azules firmado por el diseñador libanés-estadounidense Rami Kadi.

"Estoy muy honrada y contenta de ser escogida para presentar este premio tan importante y ser parte de esta increíble gala @latinbillboards ¡Gracias!", escribió en sus redes sociales junto a varias fotos en las que mostraba su look. De nuevo, lo combinó con joyas de Bvlgari y recogió su larguísima melena en un moño alto dejando algunos mechones sueltos en la zona frontal.