Sam Neill, estrella de 'Jurassic Park', aclara cómo se encuentra en plena terapia experimental contra el cáncer

Fue uno de los galanes maduros por excelencia del Hollywood de los 90 y, aunque nunca llegó a alcanzar ese estatus de 'superstar' cuando estuvo en la cresta de ola, sí que se convirtió en uno de los intérpretes más respetados de aquella época. Sam Neill, que siempre será recordado por su papel del paleontólogo Alan Grant en la taquillera saga de Parque Jurásico, se ha sincerado sobre la etapa personal por la que atraviesa en pleno tratamiento experimental contra el cáncer raro de sangre que padece.

Preguntado sobre si tiene miedo a a muerte, el actor de 76 años se mostraba tajante en su respuesta: "Ni por asomo", respondía en una entrevista para el programa Australian Story. Justifica esas palabras tan categóricas asegurando que dicha enfermedad es algo que "escapa a mi control", por lo que no vale la pena flagelarse continuamente. "Sé que lo tengo, pero de verdad que no me preocupa" ya que dice no depende de sí mismo para poder curarse definitivamente.

El hombre que fue conocido con el alias de 'Doctor Dinosaurio' insistía hace apenas unas horas en su perfil público que su cáncer "está definitivamente en remisión", por lo que quiere tranquilizar a todos sus fans sobre su estado de salud. "Tened la seguridad de que pienso seguir aquí durante los próximos años. Todo está bien, hoy hace un hermoso día y mañana también lo hará", decía con una sonrisa a través de un vídeo que se ha grabado y donde luce un buen aspecto.

Un mensaje que transmitía después de la alerta generada entre sus seguidores por sus palabras anteriores en televisión, donde muchos llegaron a pensar que se encontraba ya en una fatídica cuenta atrás irremediable. En su lucha contra este linfoma angioinmunoblástico de células T, como se denomina en el lenguaje médico y científico, Sam Neill expresa que no piensa gastar ni un minuto en investigarlo por sí mismo ya que que está en manos de los mejores expertos.

El rostro de míticas películas como La caza del Octubre Rojo, El piano y Horizonte final desveló lo que padecía el pasado marzo, cuando publicó sus memorias tituladas Did I Ever Tell You This? (¿Te he contado esto alguna vez?). Tras el diagnóstico, se sometió a sesiones de 'quimio' durante tres meses pero aquello dejó de hacerle el efecto deseado, por lo que comenzó con una terapia nueva y poco conocida que sí le está funcionando.

Sobre cómo afronta el proceso, cuenta el actor que al principio todo era "muy sombrío y deprimente" mientras la fatiga en su cuerpo era una constante. "Como si hubiera peleado diez 'rounds' contra un boxeador", decía con esta ilustrativa comparación. Actualmente, recibe transfusiones de sangre cada dos semanas y eso "me mantiene vivo" mientras pasa sus días tranquilo en su rancho de Nueva Zelanda.

Afirma también el intérprete que "estoy preparado" para que los diferentes tratamientos contra el cáncer dejen de tener éxito algún día en su cuerpo, si bien declara que ese no es ni mucho menos su mayor temor. Lo que más le inquieta y le perturba es, según indica, tener que jubilarse. "Me horroriza", dice sin paliativos en un reflejo evidente de su amor por la profesión, en la que sigue plenamente en activo (en 2022 produjo y protagonizó la serie The Twelve, además de tener varios títulos pendientes de estreno donde participa).

Neill, que nació en Irlanda del Norte pero se considera neozelandés, vive soltero desde hace mucho tiempo tras separase de la actriz Noriko Watanabe en 2015, con la que tuvo a su hija Elena. Anteriormente, se había divorciado de la también intérprete y activista medioambiental Lisa Harrow, matrimonio que duró de 1978 a 1989 y fruto de su amor nació su primogénito Tim. "Cuando echo la vista atrás, me doy cuenta de lo inmensamente agradecido que estoy por tanto", ha sentenciado Sam.