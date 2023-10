Tiene 25 años, espera su segundo hijo y es influencer: conoce a Lavinia Valbonesi, la próxima primera dama de Ecuador

Lavinia Valbonesi se convertirá de manera oficial dentro de unas semanas en la primera dama de Ecuador cuando su marido Daniel Noboa asuma el cargo después de haber ganado las elecciones. Él se convertirá en el político más joven en alcanzar la máxima autoridad del país a sus treinta y cinco años y ella, de solo 25, le acompañará en esta nueva etapa de su vida. Lavinia ha estado a su lado en el proceso electoral, en cada una de sus apariciones públicas, aunque ella no es una desconocida para el gran público. Desde que era adolescente (su primera publicación está fechada en torno a 2014 cuando tenía aproximadamente unos 16 años), se dedica a crear contenido y con los años se ha convertido en una auténtica influencer con casi 400.000 seguidores en sus perfiles.

Comenzó compartiendo cuestiones sobre moda y estilo de vida, a los que fue añadiendo trucos fitness y consejos de nutrición. En los últimos meses añadió más temas acerca de la maternidad y la política, basados en su experiencia personal. De hecho se interesó por las Ciencias Políticas, carrera que había estudiado su padre (ademá de medicina), antes de volcarse en su pasión por la nutrición. Habla tres idiomas, italiano, inglés y español, y tiene conocimientos de mandarín y francés. En sus perfiles se acredita como experta en nutrición y cuenta con un certificado como personal trainer.

“Soy especialista en nutrición. Es una certificación que hice sobre algunos temas diferentes como composición corporal, bodybuilding, personal trainer, pero específicamente estas asesorías se enfocan y las puedes hacer únicamente a personas que quieren mejorar su composición corporal. Quieres bajar de peso, llevar una vida más saludable, ganar masa muscular, yo te puedo ayudar. Si es algún caso médico, un caso clínico, alguna enfermedad, yo te puedo ayudar con una dieta sana, pero la tiene que revisar siempre un médico", explicó Valbonesi en declaraciones a El Universo.

Fue precisamente a raíz de su profesión como conoció a su marido Daniel, que acaba de resultar elegido en las elecciones del país latinoamericano. Tal y como contó la propia Lavinia en la citada entrevista, el político buscaba bajar de peso y acudió a ella. Explicó que es un tanto desconfiada cuando acuden hombres a su consulta pues al haber empezado muy joven en el universo de las redes sociales se ha vuelto muy prudente en estos casos. “Él es una persona bastante persistente y me terminó conquistando, después de muchos meses lo logró” contó. La pareja se casó el 28 de agosto de 2021 por lo que hace poco más de un mes celebraron su segundo aniversario de matrimonio.

Tienen un hijo Álvaro y además está en camino el segundo, al que van a poner de nombre Furio. Noboa tiene además una hija, Luisa, fruto de un matrimonio anterior. “Estoy más tranquila con este segundo embarazo que con el primero. Sí que tengo que organizar mejor el tiempo pues me gusta ser una madre presente. Voy a tener un bebé y tengo un niño pequeño, pero lo estoy organizando y creo que lo voy a manejar bien”. Contó la que está a punto de ser primera dama que la casualidad ha querido que el nacimiento de su segundo hijo esté previsto el cumpleaños del primero. “Imagínate las coincidencias que mi segundo hijo tiene como fecha estimada para nacer la misma del primero, el 28 de febrero”.

Aunque en un momento de su vida se interesó por la política, en declaraciones a Radio Centro 101.3 FM, confesó que cuando Daniel comenzó su carrera en este ámbito no le gustó. “Era una cosa completamente nueva y decía ‘¿por qué se está metiendo? Pero cuando en las recorridas vi las necesidades… no es lo mismo escucharlo en las noticias que verlo en carne propia. Somos un país tan chiquito, pero con diversas necesidades dependiendo de cada sector o cada barrio. Ahí me di cuenta de esta necesidad que él tenía por ayudar”. Una de las cuestiones en las que quiere enfocarse como primera dama es la ayuda a madres solteras pues recuerda lo que su madre hizo por ella después de separarse de su padre. “Entre los planes que quiero realizar dentro de este puesto como primera dama, es brindar mucha ayuda a las madres solteras. Es un papel sumamente importante, es sumamente difícil cuando estás sola”.