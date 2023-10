Los cambios que ha experimentado la vida Chris Hemsworth diez meses después de conocer su predisposición a padecer Alzheimer

A Chris Hemsworth le cambió su forma de ver la vida cuando el pasado mes de diciembre, tras someterse a unas pruebas genéticas, descubrió que poseía dos copias del gen APOE e4, y que, por lo tanto, tenía mayor riesgo de padecer alzhéimer en un futuro. Noqueado tras este diagnóstico, Chris decidió tomarse un merecido descanso y disfrutar de su familia tras haber enlazado una serie de rodajes muy exigentes durante los últimos años a la vez que ha estado ideando una serie de estrategias para intentar dar la espalda a esta dura enfermedad.

Ahora, diez meses después de conocer estos resultados, el actor, quien quiso que se hicieran públicos los resultados de sus pruebas con el fin de concienciar a la gente de lo importante de la prevención, ha roto su silencio y ha vuelto a hablar sobre este delicado asunto para la revista Men's Health.

"Que me dijeran que esto podría ser lo que podría matarme fue como, vaya, me dejó un poco desconcertado" ha confesado el marido de Elsa Pataky. Sin embargo, lejos de quedarse sentado y lamentarse de algo que quizás podría pasar o quizás no, Chris ha decidido hacer todo lo posible para evitar su aparición. "Fue una buena patada en el culo y un recordatorio de que debo hacer todo lo que esté a mi alcance para tener la mejor oportunidad de pelear", ha señalado el protagonista de Thor. "Cualquier trabajo que esté haciendo por la salud de mi cerebro beneficia al resto de mi cuerpo; lo convertimos en algo positivo” añadía el actor.

Chris, que se está asegurando de dormir lo suficiente y darse baños de hielo con regularidad, también ha señalado que ha empezado a meditar con el objetivo de contribuir a una correcta salud mental. Ahora estoy incorporando más soledad a mi vida", aseguró el actor, quien también ha hecho algunos cambios en sus rutinas de ejercicios incorporado "más ejercicios cardiovasculares y de resistencia" y menos levantamientos de pesas.

"Siempre he sido bastante constante con mis compromisos de ejercicio, pero últimamente he sentido la necesidad de reservar un tiempo para mi mismo (para meditar) sin ninguna voz o estímulo externo", ha comentado Chris, quien también ha recomendado a todos aquellos que quieran luchar contra la enfermedad del olvido fomentar el cepillado y uso de hilo dental para reducir la inflamación sistémica, usar la sauna semanalmente y no descuidar la salud auditiva ya que el cerebro se debilita.

Y es que a pesar de que Chris espera que ser portador del gen no le lleve a desarrollar la enfermedad, la preocupación existe, ya no tanto por él, sino por su familia, especialmente por su mujer y sus hijos, tal y como él mismo se lo confeso al Dr. Attia, el especialista que lo está tratando. "Me hizo pensar en mis hijos y en cómo están creciendo y cómo las cosas están cambiando tan dramáticamente, y quiero sentarme, quiero absorberlo" declara el actor, quien ha colocado a los suyos como la máxima prioridad de su vida, seleccionando así con minuciosidad todos y cada uno de los trabajos que caen en sus manos.