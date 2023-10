Tamara Falcó se escapa a Roma con Íñigo Onieva y su familia política

"Ellos prefieren no estar en el ojo del huracán, pero la verdad es que me llevo muy bien con todos", dijo Tamara Falcó en ¡HOLA! al hablar de su familia política. Y prueba de ello es la escapada que ha hecho a Roma con Íñigo Onieva, su suegra, Carolina Molas, y su cuñada, la actriz Alejandra Onieva.

La marquesa de Griñón, de 41 años, ha compartido varias imágenes de su viaje, en el que han recorrido algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, como la plaza Navona el Coliseo, el Foro Romano, el Teatro Marcelo, la Fontana de Trevi, el Panteon o la Columna de Trajano.

Además, han saboreado la gastronomía típica. Han comida pasta en la mítica Trattoria al Moro y se han tomado un helado mientras paseaban por el Trastevere. El empresario, de 34 años, ha disfrutado al máximo de este viaje con las tres mujeres más importantes de su vida. Por eso, mientras cenaban todos juntos ha presumido de su gran "famiglia".

Tamara e Íñigo se han escapado a Roma tras ser fotografiados en Madrid entrando en casa de los Onieva, donde disfrutaron de un almuerzo. La madre de Íñigo los recibió en la puerta y le dio un cariñoso abrazo a su nuera, con quien tiene una gran complicidad. Los recién casados no fueron solos a la cita; con ellos iba un miembro muy importante de la familia, ‘Jacinta’, la caniche de la marquesa de Griñón, a la que llevaba en brazos, tal y como publicó la revista ¡HOLA!.

Carolina y Alejandra tuvieron un papel muy importante en la boda de Tamara e Íñigo, celebrada el 8 de julio en el Palacio de El Rincón, Madrid. La madre del empresario ejerció de madrina con un espectacular diseño de Lorenzo Caprile. La actriz, por su parte, evitó que una vela quemara la sotana de uno de los sacerdotes.

La marquesa de Griñón hace un balance maravilloso de sus primeros meses de matrimonio. "La vida de casada es igual, pero mejor, no sé, hay algo especial, yo creo que será por el sacramento", aseguró. Además, tiene tantas ganas de tener hijos que ha sido fotografiada recientemente acudiendo a la clínica Fertilitas, en la que está llevando a cabo un método natural llamado naprotecnología para aumentar la familia. "Me encantaría ser madre. Como soy muy creyente, será lo que Dios quiera, pero es verdad que con Fertilitas fenomenal, me están haciendo un seguimiento y estoy supercontenta, por ahora todo bien", contó.