Noelia López presume por primera vez de curvas premamá y anuncia que el bebé que espera es...

La felicidad se multiplica para Noelia López (37) y Roberto Jiménez Gago (37), que esperan su primer hijo en común. Los dos están muy ilusionados con este importante paso que van a dar, con el que consolidan su historia de amor y la bonita familia numerosa que han formado junto al niño mayor de la modelo, Arnaldo, y los dos hijos del exfutbolista, Belise y Enzo. Los tres pequeños, que han conectado de maravilla, se divierten mucho juntos y son inseparables, esperan con emoción a su nuevo compañero de juegos, que será una niña tal y como han adelantado los felices papás.

"Felices e ilusionados con este regalo de la vida. Disfrutando del proceso y deseando tener a nuestra bebita con nosotros el próximo año. Sin duda viene a completar este equipo", han asegurado junto a una imagen en la que Noelia presume por primera vez de curvas premamá mientras que Roberto aparece detrás, acariciándola con ternura. La ganadora de Supermodelo y Expedición imposible aparece muy sonriente con unos vaqueros desabrochados y una camiseta blanca levantada que permite ver cómo va creciendo poco a poco su barriguita. También se han hecho una foto familiar con las manos de todos los miembros alrededor del ombligo de la modelo.

Familiares, amigos y compañeros se han volcado con la pareja y les han mandado mensajes llenos de cariño al ver esta bonita imagen con la que han anunciado oficialmente que van a ser papás. "Pero bueno, qué notición Noe. No sabes lo que me alegro, te lo mereces", ha exclamado Rocío Osorno; "Ohhh felicidades", ha puesto Paula Echevarría; "Felicidades bonita", ha escrito Edurne; "¡Felicidades, pareja! A divertirse", ha dicho con humor Adriana Abenia, "¡Enhorabuena!", ha indicado Beatriz Espejel, que espera su segundo hijo junto a Koke Resurrección. Esther Acebo, Fiona Ferrer, Lydia Bosch, Elena Tablada, Carola Baleztena y Esmeralda Moya también se han sumado a las felicitaciones.

Esta misma semana, Noelia aseguraba ante las cámaras de Europa Press que por el momento no está teniendo antojos pero que las primeras semanas de embarazo han sido "bastante duritas". Las molestias no pueden borrar la inmensa sonrisa de Noelia en esta nueva etapa marcada por la estabilidad, la tranquilidad y el amor. "Es una bendición siempre y una buena noticia, estamos muy felices y contentos", comentaba. También explicaba divertida que su hijo Arnaldo, de seis años, quería que el bebé fuese niño porque "se cree que cuando nazca va a jugar al fútbol con él, pero no es así la vida".

Un reencuentro que todo lo cambió

Fue en primavera de 2022 cuando se hizo público el romance entre Noelia y Roberto, que ha desarrollado su exitosa carrera como guardameta en el Atlético de Madrid, el Real Valladolid, el Olympiacos y el West Ham United F. C. Se conocían desde hace mucho y el destino quiso que se reencontraran para ya no separarse más. Desde que comenzó su historia de amor, la modelo tuvo claro que había encontrado al compañero perfecto de vida, la persona que le aporta "todo lo bueno para complementar el día a día". Pronto comenzaron su convivencia y todo ha fluido con naturalidad, encajando todas las piezas y sumando una nueva a su puzzle: el bebé que esperan para el próximo año.