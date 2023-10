La familia Sánchez Vicario al completo, protagonista de la X Edición de los Premios María de Villota

La edición de 2023 de los Premios María de Villota, celebrada este jueves en la Ciudad de la Raqueta, han estado marcados por el décimo aniversario de su fallecimiento,el 11 de octubre de 2013. Estos galardones, que nacieron para honrar la memoria y la admirable filosofía de vida de la piloto automovilística, reconocen la labor de figuras del deporte, pero no solo por su trayectoria o por una determinada gesta deportiva, sino por algo mucho más importante: "unos valores de la persona y el deporte" que deben complementar a las anteriores, según Emilio de Villota, padre de María.

Por eso, en esta X Edición de los Premios María de Villota y XII Edición de los Premios Ciudad de la Raqueta, uno de los grandes protagonistas han sido la familia Sánchez Vicario, que han recibido el galardón en la categoría de Trayectoria de Tenis por los éxitos alcanzados gracias a su encomiable capacidad de lucha: "los Sánchez Vicario, por la forma de ser, de correr, de luchar cada punto, de entregarse y trabajar, de entrenar… veíamos que nos íbamos volviendo mejores", decía al recoger el premio un emocionado Emilio Sánchez Vicario, ensalzando el valor del esfuerzo.

El encargado de inaugurar el acto fue Javier Martí, CEO de la Ciudad de la Raqueta, que subrayó la importancia de nuevos premios como el que reconoce la resiliencia, así como de continuar premiando la solidaridad o el mundo de la empresa, con sus iniciativas remarcables. A continuación, le tomó el testigo Emilio de Villota, quien, como cada año y cada día de su vida, recordó a su hija María y trasladó a los asistentes las significativas palabras que Rafa Nadal le dedicó en su día: "María es un ejemplo para todos los deportistas, por seguir viviendo con ilusión y pasión por la vida".

De ahí el sentido de los Premios María de Villota, que no es otro que "poner el foco en los valores que rodean su persona", apunta su padre. "El foco es lo que María nos transmitió: que hay algo más que el deporte detrás de las personas que pretendemos reconocer".

Emilio de Villota, padre de María de Villota

Los galardonados en la X Edición de los Premios María de Villota

-María Pérez y Álvaro Martín

Los Premios María de Villota reconocieron una de las hazañas del deporte español de todos los tiempos y, sin duda alguna, una proeza a nivel mundial al premiar a María Pérez y Álvaro Martín, doble campeones en 35 y 20 km Marcha en los Mundiales de Atletismo celebrados este verano en la capital de Hungría, Budapest. Por primera vez en la historia, un país dominó íntegramente el medallero de una disciplina deportiva en unos mundiales. Álvaro y María firmaron una hazaña que ya forma parte de la historia del atletismo mundial.

-Fernando Romay

También dentro de los premios María de Villota, Fernando Romay recibió el galardón que distingue toda una Trayectoria Deportiva. El pívot fue 174 veces internacional y en su palmarés figura la medalla de Plata en Los Ángeles 84, una presea que va ganando tintes de legendaria según van pasando los años. Romay aseguró sobre el galardón que "es un reconocimiento que saboreas desde la primera llamada. No me lo tomo como premio, me lo tomo como legado y me comprometo a trasladar a otras personas el legado de María".

Los galardonados en la XII Edición de los Premios Ciudad de la Raqueta

Además de la familia Sánchez Vicario, que acudió a la ceremonia de entrega al completo (los hermanos Emilio, Arantxa, Javier y Marisa, con la matriarca del clan, Marisa, al frente), hubo otros galardonados, como Pablo Lima, que recibió el Premio Ciudad de la Raqueta en la categoría de Trayectoria Pádel, mientras que Vanguard Properties, impulsora del Circuito Internacional Vanguard Star, obtuvo el reconocimiento como Empresa Deportiva.

El palmarés se completó con las distinciones a la Fundación Napsis, en el apartado de Solidaridad; al Real Grupo de Cultura Covadonga, como Institución Deportiva; Copa Sevilla, en la categoría Evento Deportivo y a Iker Aguirre, que recibió el Premio Especial a la Resiliencia.

El grupo de música sevillano Siempre Así, por su parte, recogió el premio Especial Ciudad de la Raqueta-María de Villota, mientras que a los periodistas Nacho Calvo y Paloma del Río se les otorgó el Premio en la categoría Comunicación por toda su carrera profesional.

Al acto, celebrado en Ciudad de la Raqueta, asistió una amplia representación del mundo del deporte, la sociedad y la empresa. Entre los presentes estuvieron Miguel Díaz, presidente de la Real Federación Española de Tenis; Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA); Juan Antonio Corbalán, exjugador internacional de baloncesto; Miguel Cardenal, expresidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) y Virginia Ruano, extenista, entre otras personalidades.

La familia Sánchez Vicario recogía el Premio Ciudad de la Raqueta por su trayectora en el tenis