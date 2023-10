SE HA CASADO EN CUATRO OCASIONES La actriz Jane Seymour, de 72 años, hace oficial la relación con su novio: 'Nunca he sido más feliz' Ha recuperado la ilusión junto al guitarrista John Zambetti

Han pasado algo más de cuatro meses desde que viéramos a Jane Seymour posando exultante junto a David Green y algunos de sus cuatro hijos coincidiendo con la celebración de la gala de la Fundación Open Hearts. El director fue su última pareja conocida y su romance de cerca de una década de duración se hizo público prácticamente a la par que su separación de James Keach, con quien estuvo más de veinte años casada. Pero aquello ya forma parte del pasado porque ahora la agitada vida sentimental de la inolvidable protagonista de la serie Doctora Quinn ha vuelto a dar un giro. Tal y como ella misma ha confesado, "nunca he sido más feliz" que en estos momentos, y el responsable de la dulce etapa vital que atraviesa es su nuevo amor.

No ha perdido la fe en el amor

A sus 72 años, la actriz británica ha vuelto a recuperar la ilusión de la mano de un nuevo amor que responde al nombre de John Zambetti y cuya labor profesional está orientada hacia la música, pues es guitarrista. Radiante y con una imborrable sonrisa dibujada en su rostro, Seymour ha gritado a los cuatro vientos que está pletórica y enamorada del veterano artista, una gran noticia que ha transmitido a través de su perfil social, en el que suma más de trescientos mil admiradores que siguen de cerca sus pasos. En actitud cómplice y en un idílco escenario en el que se preparaban para disfrutar de una velada gastronómica multitudinaria a juzgar por las dimensiones de la mesa y los platos que se ven colocados al atardecer y frente a una espectacular piscina infinita con vistas de postal, la feliz pareja se tomó dos instantáneas.

Una cita muy especial en un idílico entorno

Mientras que en la primera de ellas aparecen posando y mirando a cámara al tiempo que entrelazan sus brazos por sus espaldas, en la segunda el compositor, que también toca el bajo y el teclado y es integrante desde hace años de la banda The Malibooz, besa con cariño y delicadeza en la cabeza a su novia, que es incapaz de esconder el gesto de alegría. Una cita muy especial para la que ambos se enfundaron en sofisticados estilismos: él en traje y zapatos de vestir y ella en un sugerente vestido dorado de escote prominente combinado con cárdigan gris de textura y sandalias metalizadas con plataforma. Las reacciones a esta buena nueva no se han hecho esperar y populares rostros y compañeros de profesión de la intérprete como Lindsay Lohan o Joe Lando han evidenciado su alegría en los comentarios.

Un nuevo capítulo en su agitada vida sentimental

Si bien ahora Jane Seymour está maravillada con Zambetti, a quien ya ha presentado a su círculo cercano, no es la primera vez que comparte su felicidad en el plano romántico con sus fans. En total, la que en el año 2000 fuera nombrada Oficial de la Orden del Imperio Británico ha pasado por el altar en cuatro ocasiones y ha construido, además de una de las carreras más dilatadas en la industria del séptimo arte y la pequeña pantalla, una numerosa familia fruto de su intensa vida sentimental. El director Michael Attenborough fue su primer esposo, con quien compartió dos años de matrimonio, entre 1971 y 1973. Después quedó prendada del mejor amigo de su ex, Geoffrey Planer, y, aunque sellaron su amor en 1977, lo suyo duró apenas un año, algo que no le sorprendió, pues previamente una vidente le había advertido que se casaría, al menos, una vez más.

A inicios de los ochenta volvió a vestirse de blanco para formalizar su vínculo con David Flynn, padre de sus hijos Katherine y Sean, y emprendieron caminos por separado en 1992 después de las sonadas y reconocidas infidelidades por parte de él. Pasado un año de ese fracaso se casó de nuevo, esta vez con el norteamericano James Keach, con quien repitió la experiencia de la maternidad a los 44 años; fue entonces cuando dio la bienvenida al mundo a los mellizos John Stacy y Kristopher Steven. Aunque, desafortunadamente, su historia también terminó en divorcio, la intérprete nunca ha perdido la esperanza en el amor y rápidamente inició su noviazgo con David Green, su último novio conocido hasta Zambetti.

