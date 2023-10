José Coronado sonríe al recordar el último enfado de su hija Candela, la gran desconocida de la familia

José Coronado está disfrutando de uno de los mejores momentos de su vida. El actor está a punto de estrenar la tercera temporada de Entrevías, la serie de Telecinco en la que conoció a su actual pareja, la actriz Irene López, con quien le hemos visto de lo más romántico en el Festival de Cine de San Sebastián.

- Quién es quién en la familia Molina, una de las sagas artísticas más extensas de nuestro país

Además, está muy orgulloso de sus dos hijos, Nicolás, fruto de su romance con Paloma Dominguín, y Candela, la hija que tuvo durante su relación con Mónica Molina. "Intento ser un buen padre. No soy nada autoritario, no sé dar órdenes, no sé poner castigos, soy muy liberal, trato de llegar a acuerdos, intento entender", declaró en TardeAR, el nuevo programa de programa de Ana Rosa Quintana. "A diferencia de Tirso, mi personaje en Entrevías, intento evolucionar y entender todas las cosas que están pasando en las dos últimasfestiva décadas que han cambiado radicalmente el mundo y las relaciones paternofiliales", añadió.

A sus 66 años, lo único que pide el actor "es que me quede como estoy". "Que siga la vida el ritmo que lleva, que vea crecer a mis hijos y siga trabajando", deseó. Sus hijos han nacido en el seno de dos las sagas artísticas más importantes de España, Bosé y Molina, sin embargo, solo Nicolás ha dado sus primeros pasos en el mundo de la interpretación, ya que Candela, de 20 años, vive totalmente alejada de los focos. La joven es una gran desconocida, de ahí que nos haya sorprendido que el actor haya hablado expresamente de ella con Ana Rosa.

- Recordamos quién es quién en la familia Bosé

"El otro día estaba muy enfadada mi hija", dijo el actor en el programa. El motivo de su enfado, tal y como desarrolló después Coronado, surgió a raíz de unas declaraciones sacadas de contexto. "Una de las cosas que yo decía era que mis hijos pasaban de mí, pero yo lo que decía era que mis hijos pasaban de mí en cuanto a lo que es mi trabajo y el oficio. A mis hijos lo que les importa es el padre que tienen, el amigo que tienen. Mis hijos me han visto poquísimo, nada, y eso al principio era: '¿Pero no te importa? Y ahora digo, pero claro que no les importa, lo que les importa a ellos es la figura del padre", argumentó.

Candela vino al mundo el 6 de diciembre de 2002 en la clínica San José, de Madrid. "He sentido mucha emoción. Creo que se parece mucho a su padre", afirmó la radiante mamá.

Desde entonces, tanto José como Mónica han luchado por mantener la vida de su hija lo más alejada de los flashes. Pero cuando cumplió 18 años, pudimos verla en una sesión de fotos con su madre en Fashion. "Me siento muy orgullosa y agradecida de los padres que tengo. He aprendido cosas muy bonitas de los dos, cada uno a su manera me ha enseñado su forma de entender la vida. Me han enseñado a encontrar el equilibrio entre la libertad y el deber", dijo la joven, a la que vimos totalmente abatida en el entierro de su abuela materna, Ángela Tejedor Capitán, fallecida en mayo de 2021.

Candela es muy discreta con su vida privada y apenas comparte detalles de su día a día en redes sociales. Tan solo sabemos que por ahora no tiene intención de seguir los pasos de sus padres. “Desde pequeña lo vivo como algo muy natural. Tengo un gran respeto al mundo del arte, pero de momento sigo estudiando. Eso no significa que en un futuro no pueda interesarme”, señaló.