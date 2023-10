El valiente testimonio de David Bisbal sobre el Alzhéimer que padece su padre

Profesionalmente la vida le sonríe, sin embargo, personalmente, David Bisbal no pasa por su mejor momento. Su padre, Pepe Bisbal, de 81 años, sufre Alzhéimer desde hace algún tiempo y eso es algo que está siendo muy duro tanto para él como para sus hermanos y su madre, quienes ven como la vida de aquel hombre fuerte y luchador- llegó a ser el primer púgil hispano que triunfó en el extranjero allá por 1967- ha ido deteriorándose.

- ¿Quién es quién en la familia de David Bisbal? Así son sus padres y hermanos mayores

- Aparece José María, hermano de David Bisbal, después de que la Guardia Civil le buscara 24 horas

Dando visibilidad a esta cruel enfermedad, conocida popularmente como la enfermedad del olvido, David ha dado un ejemplo de valentía y ha contado en primera persona lo dificil que es ver a su padre en estas circunstancias. "Nosotros ya nos hemos ido acostumbrado, pero es duro la primera vez que no te reconoce... Se te parte el alma. Empiezas a notar que no conoce ni a sus nietos. Es durísimo" declaraba el cantante durante su paso por El hormiguero donde acudió a presentar su nuevo disco, Me siento vivo, publicado el 29 de septiembre.

David, quien también habló sobre su documental, que Movistar+ lanzará el próximo 17 de octubre y en el que se habla sobre la enfermedad de su padre, admitió que su padre vive ya muy ausente de este mundo. "Ya no me reconoce ni a mí, ni a mi hermana, ni a mi hermano... A veces tampoco a mi madre, que siempre está con ella. Sin embargo, sí que se acuerda de su época de boxeador. Se acuerda muchísimo. Y se acuerda perfectamente de que es almeriense" reconocía el cantante.

El cantante, quien se encuentra ahora muy pendiente del estado de su padre, ha señalado que intenta pasar todo el tiempo que puede a su lado intentando sacarle una sonrisa y haciendo esta etapa tan dura de su vida un poquito más llevadera gastándole bromas y diciéndole que es granadino, algo que Pepe rápidamente le corrige. "Dentro de la nostalgia, hay momentos graciosos. En ellos trato de cobijarme. Es durillo, pero es cierto que Pepe ha sido una persona muy bromista durante toda su vida y tratamos de recordarlo así" señalaba el artista.

El susto de Rosanna Zanetti

Aún con la emoción a flor de piel tras estas emotivas declaraciones sobre su padre, Bisbal hacía público también uno de los sustos más grandes que se ha llevado en su vida, el cual tuvo lugar hace tan solo unos meses y estuvo protagonizado por su mujer, Rosanna Zanetti, con la que el almeriense tiene dos hijos y a quien ha convertido en la “musa” de su nuevo videoclip. Fue precisamente grabando las imágenes de su tema Me siento vivo cuando la venezolana sufrió una caída, cuyas consecuencias podrían haber sido fatales.

Todo ocurrió cuando Rosanna se encontraba rodando unas tomas en lo alto de un edificio, cerca de un peligroso agujero que parecía que estaba bajo control, sin embargo, a punto estuvo de convertirse en una trampa para la modelo, tal y como ha relatado el cantante a Pablo Motos. "Rosanita estaba grabando unas cuantas tomas. Yo estaba descansando, y de repente oigo un ruido: 'pam, pum, pam'" contaba el cantante recordando los momentos vividos. "Todo el mundo se alarmó. Creía que Rosana se había caído por ese hueco. Y, efectivamente, había resbalado, había caído y se quedó a muy pocos centímetros de ese lugar" explicaba Bisbal. "Te lo juro. Nunca había sentido algo así" admitía el almeriense aliviado de que todo se hubiera quedado en un susto.

Su momento más viral

Tras relatar este estremededor momento e intentando imprimir un poco de alegría a la noche, Pablo Motos cambió de tercio y con una enorme sonrisa preguntó a Bisbal sobre la que se ha convertido ya en una de las frases más virales del año, aquella de "Cómo están los maquinas" que el almeriense pronunció cuando se encontró con un grupo de fans que le estaban esperando y que tanta sensación causó en las redes sociales.

- El reencuentro de Bisbal y Rosa López en televisión 22 años después

"Yo creo que la gente de Almería decimos todo el tiempo '¿cómo estás, máquina?'. Es como muy habitual desde que nací, prácticamente. Algo tan habitual que se convierte así, de la noche a la mañana, en tan viral... fue divertido" admitía el extriunfito que incluso llegaron a cambiar el nombre y bautizarle como David "Viral" .