Esta es la fecha y el motivo por el que Rodolfo Sancho tendrá que tomar una decisión importante

La vida de Rodolfo Sancho ha dado un giro radical. Y no para bien. Atrás quedaron los titulares en los que aparecía por haber protagonizado alguna serie o película, o simplemente por buenas noticias. Ahora, en la mayoría de los artículos solo figura por el caso de su hijo, Daniel Sancho. Y es que, todo estalló por los aires cuando a principios de agosto vio la luz el supuesto asesinato cometido por su primogénito en Tailandia.

A partir de entonces, Rodolfo ha realizado un breve viaje al lugar donde se encuentra su hijo para visitarle, y también se ha refugiado en Fuerteventura, donde pasa la mayor parte de su tiempo gestionando los asuntos del caso de Daniel. Sin embargo, en relación a su trabajo, ahora tiene que decidir algo muy importante que va a ocurrir en los próximos días.

Estos serán los próximos pasos de Rodolfo Sancho tras la primera visita a su hijo

A pesar de todo el ruido mediático en el que se ha visto envuelto por el caso de su hijo Daniel, Rodolfo tiene que seguir con su día a día, y también con su trabajo como actor. Es por ello que, dentro de un par de semanas, va a tener que tomar una decisión importante: aparecer o no en la presentación de la serie, en la cual tiene un papel protagonista, El Zorro.

La ficción está a punto de estrenarse y su primer pase será el domingo 15 de octubre. Esa será la fecha clave en la que se proyecte por primera vez la serie en la feria anual de Mipcom. Ese día, el actor tendrá que decidir si acudir a la presentación o, por el contrario, alejarse de todo foco, cámara y periodista que le pueda hacer alguna pregunta sobre el caso de Daniel Sancho.

La familia Sancho nombra una portavoz que da las claves del caso: 'Estamos convencidos de que hay algo más'

Por el momento, se desconoce si Rodolfo acudirá o no al estreno para promocionar la serie. Además, él es consciente de que, haga lo que haga, su decisión será determinante de una forma u otra, ya que se comentará de igual modo. Puede darse el caso de que asista y responda a todas las preguntas que le hagan; o, simplemente, quedarse al margen, no acudir a la cita, y así no dar opción a que el estreno de la serie se empañe y se le relacione con su hijo Daniel Sancho y todo el caso que le rodea.

Rodolfo grabó antes del caso

Cabe destacar que Rodolfo Sancho grabó todas las escenas mucho antes de que se produjera el supuesto crimen, algo que jamás se hubiera imaginado que podría suceder. En esta ocasión, el actor comparte pantalla y protagonismo con Miguel Bernardeau, que hace de don Diego de la Vega. Mientras que Rodolfo se mete en la piel del gobernador, el cual ejerce un papel de villano.

Primeras declaraciones públicas de Daniel Sancho tras su detención: 'Soy culpable, pero yo era su rehén'

En cualquier caso, decida o no decida acudir al estreno, Sancho tendrá el apoyo de su mujer, Xenia Tostado, la cual también ha vuelto al trabajo, a pesar de que en estos dos meses se ha mantenido alejada de los focos. "Asoman nuevos proyectos...", se leía junto a una imagen que compartía su agencia de representación, lo que todo apunta a que muy pronto retomará sus labores como actriz.