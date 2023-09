Los motivos por los que Melania Trump está renegociando el acuerdo prenupcial con Trump

La mujer del ex presidente de los Estados Unidos, Melania Trump (53 años), está renegociando 'muy discretamente' su acuerdo prenupcial con Donald Trump antes de que él pueda cumplir un segundo mandato en la Casa Blanca, según publica el portal Page Six. Una de las personas que redactaron el acuerdo que actualmente tiene la pareja, que se casó en 2005, cuenta que: "Durante el último año, Melania y su equipo han estado negociando silenciosamente un nuevo acuerdo ‘postnupcial’ entre ella y Donald Trump". Esta es al menos la tercera vez que Melania renegocia los términos de su acuerdo de matrimonio.

Al parecer, la ex primera dama está preocupada por afinzar, en el nuevo acuerdo, la futura situación de su hijo, Barron, de 17 años; además de abarcar más propiedades y dinero. Las mismas fuentes del portal americano, publican que Melania está preocupada no solo por una posible vuelta de su marido a la Casa Blanca, si no por las recientes batallas legales de su esposo.

Y aunque "Trump sigue siendo muy rico", pero las crecientes batallas legales y futuras sentencias económicas, hacen que su mujer renegocie su acuerdo prenupcial para proporcionarse un futuro más sólido para ella y su hijo, en caso de que la pareja se separara. "No es una amenaza para delarjarlo, es cubrirse las espaldas".

No es la primera vez que se habla de una renegociación prenupcial de Melania

En el libro de 2020, “The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump”, de la escritora del Washington Post, Mary Jordan, se alegó que Melania ya renegoció el acuerdo prenupcial de la pareja en 2017. El libro, que se decía que estaba basado en más de cien entrevistas, contaba que la mujer de Trump "quería pruebas por escrito de que, en lo que respecta a oportunidades financieras y herencia, Barron sería tratado más como un igual a los tres hijos mayores de Trump. Es decir, los hijos mayores de Donald con Ivana Trump: Eric, Ivanka y Don Jr.

Una portavoz de Melania en ese momento, su ex jefa de gabinete, Stephanie Grisham, criticó el libro y sus informes sobre el acuerdo prenupcial diciendo: “Otro libro más sobre la señora Trump con información y fuentes falsas. Este libro pertenece al género de ficción”. Y es amigos cercanos a la pareja alaban a Melania a la que "le atribuyen el mérito de mantener al presidente Trump ‘calmado y concentrado’ en tiempos estresantes".