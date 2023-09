Nerea Rodríguez, de OT, cuenta cómo vivió el 'bullying' que sufrió durante su etapa escolar

Loading the player...

Nerea Rodríguez participó en una de las ediciones más seguidas de Operación Triunfo, la de 2017. El concurso la catapultó hasta la fama y, desde entonces, la joven cantante, que hoy tiene 24 años, ha conseguido hacerse un hueco en el mundo de la música, participando en musicales como La Llamada, en programas como Tu cara me suena o con sus propios lanzamientos. A día de hoy es una artista consolidada, pero la vida de Nerea no siempre ha sido fácil. Ella misma ha hablado sobre la complicada etapa que atravesó en el colegio, cuando sufrió acoso escolar. Aunque ella no utiliza la palabra "bullying": "En mi época no se decía esa palabra cuando yo estaba en el cole, yo decía que la gente se metía conmigo", ha comentado. Nerea ha explicado cómo vivió esa parte de su vida, en la que, asegura, no podía evitar llorar a menudo, y revelando cómo lo ha afrontado. Dale al play y escucha sus declaraciones.

