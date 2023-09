Eugenia Silva deslumbra en San Sebastián junto al resto del elenco de 'Camilo Superstar', donde interpreta un papel

Ya es oficial: queda menos de un mes para que Camilo Superstar aterrice en la pequeña pantalla para sumergir al gran público en la década de los setenta y acercarle la aventura que vivió Camilo Sesto cuando quiso adaptar el controvertido musical de Jesucristo Superstar en España. La miniserie, que ha sido presentada en el Festival de San Sebastián 2023, donde se ha desvelado que se estrenará en Atresplayer el próximo 19 de noviembre, cuenta con un elenco de excepción, a la altura de la ambiciosa propuesta audiovisual, de entre quienes sobresale una actriz: Eugenia Silva. La reputada modelo y empresaria debuta en el mundo de la interpretación con este proyecto, en el que encarna a Lucía Bosé.

Un emocionante debut tras una trayectoria de éxitos

Este lanzamiento supone un emocionante reto para Eugenia, que en unas semanas compartirá con el mundo su talento actoral tras la primera y breve incursión que realizó con un pequeño cameo en el que hacía de sí misma en Días mejores junto a Marta Hazas y Blanca Portillo. A los 47 años y tras haber construido una dilatada trayectoria profesional encadenando éxitos como maniquí y polifacética empresaria, se ha embarcado en este trabajo, que no es el primer desafío cinematográfico que llama a su puerta, pero sí el primero en hacerlo en el momento indicado. Un estreno por la puerta grande y con unos compañeros de reparto sin igual, entre los que sobresalen rostros tan populares como Elena Rivera, Adrián Lastra, Alejandro Jato, Pepe Ocio, Javier Godino, Vito Sanz, Óscar de la Fuente o Natalia Reyes, con quienes ha posado en San Sebastián para promocionar la primera temporada de la producción, que consta de cuatro episodios.

Pese a que, tal y como confesó a ¡HOLA! en una entrevista a principios de este año que coincidió con el inicio de las grabaciones, valoró mucho si aceptar la propuesta, finalmente lo hizo impulsada por la confianza que sintió por parte de su equipo laboral, de su familia, de su esposo y del director de casting: "Nunca me han asustado los retos, no se me pone nada por delante, me dan vida y sobre todo a mí me gusta aprender y hacer cosas nuevas. Y esto es algo que nunca pensé que me iba a llegar ahora", confesó entonces, cuando recalcó que había realizado un casting previo, de igual modo que el resto de actores, para acceder al papel. Ahora, exultante, ha conquistado la ciudad bañada por las playas de la Concha y Ondarreta, donde se ha coronado una vez más como una de las mujeres mejor vestidas.

Deslumbrante con un look muy 'Audrey Hepburn'

Tras brillar con luz propia en la alfombra roja de la Mostra de Venecia y deslumbrar en la Semana de la Moda de Milán, eventos a los que asistió de la mano de Giorgio Armani, firma de la que es embajadora, Eugenia ha acaparado todas las miradas con un sofisticado y elegante estilismo. Para esta cita diurna de dresscode casual, la modelo se ha decantado por un fabuloso vestido negro de Stella McCartney con escote palabra de honor, de corte midi, vuelo en la zona de la falda y doble botonadura que emula un trench, muy en tendencia para la época otoñal.

A modo de complementos ha elegido unas discretas bailarinas de piel y acabado en punta a tono firmadas por Manolo Blahnik, lentes de sol negras de Multiópticas y exclusivas joyas de Rabat. Precisamente el collar de perlas de doble vuelta que ha lucido en su cuello al más puro estilo Audrey Hepburn se ha convertido en el protagonista del look. En definitiva, una apuesta cómoda a la par que refinada y óptima para las temperaturas de Donosti, que han rondado los veinte grados y a la que ha puesto el broche con un peinado de efecto mojado y un maquillaje elaborado con tonos neutros.

