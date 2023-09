Hallan muerto a los 22 años a Enrique López, concursante de 'First Dates', tras cuatro días desaparecido Fue encontrado sin vida en los miradores de la Ronda del Júcar de Cuenca

Después de cuatro días desaparecido, el cuerpo sin vida de Enrique López Sáez, el joven de 22 años que participó en 2021 en First Dates, fue encontrado en los miradores de la Ronda del Júcar de Cuenca por agentes policiales, bomberos y voluntarios de Protección Civil que participaban en su búsqueda. Se había difundido la imagen del chico de Albacete en las redes sociales. Había esperanza, pero finalmente el 23 de septiembre hallaron el cadáver del joven que estudiaba Arte Dramático. Ha sido su familia la que confirmó la trágica noticia y los que habían denunciado su desaparición.

Su paso por 'First Dates'

El joven participó en 2021 en First Dates, cuando tenía 20 años. Fue a encontrar el amor y dejó huella, ya que acudió con el objetivo de encontrar a su 'kinki', algo que dejó boquiabierto al presentador del formato, Carlos Sobera. Sus palabras durante su paso por el espacio de Cuatro ya llamaron la atención en aquel momento. Enrique buscaba un chico "modernito, artista y que parezca que se droga". "Es que me gustan los yonkis, que esté en un banco, lo veas y pienses que te va a joder la vida. Esos me gustan a mí", relató en el programa.

El PP de Castilla La Mancha, conmocionado con la noticia

Una vez conocida la trágica noticia, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha querido mandar un mensaje de apoyo a la familia del joven desaparecido ya que Rosa Pilar Sáez, madre del fallecido, es afiliada del partido: "Roto de dolor ante la noticia del triste fallecimiento del hijo de una compañera del PP de Hellín. Una tragedia que nos golpea a todos. Mi pésame a familia y amigos", publicaba en sus redes sociales el presidente del PP de Castilla-La Mancha.