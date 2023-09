Esther Cañadas da nuevos detalles de su enfermedad y desvela el motivo por el que volvió a la moda tras superarla

Si hay una modelo que ha llevado la marca España con orgullo, personalidad e incontestable talento alrededor del mundo esa es Esther Cañadas. La maniquí que se coronara en la década de los noventa como uno de los rostros más reconocidos de la industria y fuera escogida por las más prestigiosas marcas para sus desfiles se ha sincerado sobre algunos de los aspectos más personales de su trayectoria. Más allá de sus éxitos y alegrías frente a los focos que comenzó a encadenar tras triunfar a lo grande en Nueva York, la popular albaceteña encaró un duro bache de salud que precipitó su retirada profesional pese a sus esfuerzos por compaginar ambos aspectos. Una enfermedad que pudo acabar con su vida y de la que ahora, cerca de una década después de su diagnóstico, ha revelado nuevos detalles.

Vasculitis, la enfermedad que pudo costarle la vida

A sus 46 años, Esther, que ha puesto el broche a un inolvidable verano en el que ha disfrutado de Ibiza, su paraíso balear, junto a su hija Galia, se ha sentado con su gran amiga Vicky Martín Berrocal para charlar sobre diferentes temas relativos a su intimidad. En el marco del podcast de la diseñadora, que hace unas semanas estrenó el espacio A solas con, donde realiza entrevistas a conocidas personalidades del panorama social, la bella maniquí ha abordado cuestiones como sus inicios en un sector en el que jamás hubiera imaginado trabajar o las dificultades económicas que sufrió antes de saborear la dulzura del éxito. Pero, más allá de las anécdotas, fiestas, lecciones y amistades que su prolongada trayectoria le ha dejado, la entrevistada ha ahondado en el calvario que atravesó cuando le diagnosticaron vasculitis, una enfermedad autoinmune que produce la inflamación de todos los vasos sanguíneos.

Pese a que por fortuna en la actualidad vuelve a disfrutar de su pasión, de las pasarelas y vive un precioso momento vital junto a su pequeña de 8 años, que es su "vida entera, una maravilla" y su mejor compañera de vida, no siempre fue así. "Pasé por todas las etapas. Fueron casi seis años. ¿Tú sabes lo que haces en una vida en seis años? Yo he pasado etapas de pensar que me había perdido seis años de mi vida, pero no fue así, porque estuve luchando por salir de un sitio que era muy difícil", ha expresado mostrando su lado más cercano y sincero al tiempo que ha rememorado que tuvo "dos o tres momentos de decir 'este día aquí te quedas'".

Le recetaron reposo total de por vida

La situación era tan crítica que Esther llegó a creer que podría perder la vida a causa de la afección, una dolencia que hacía que le explotaran "todos los vasos capilares del cuerpo a la vez”, que vivió en solitario y que la empujó a abandonar de forma temporal sus compromisos profesionales pese a sus esfuerzos sin éxito por "solapar" salud y trabajo: "Tenía receta de reposo absoluto de por vida", ha confesado por primera vez, ya que tan solo gozaba de un 10% de energía corporal: "Si he vivido eso sola, ¿qué no podré vivir?", ha planteado.

Por "grandísima suerte", en sus propias palabras, pudo curarse y vivir la experiencia de la maternidad con la llegada de su niña, a quien se ha dedicado en cuerpo y alma para no "perderse nada" de su desarrollo. Pero también pudo volver a la moda, un regreso muy deseado por ella que se produjo, principalmente, por una razón: "Me hizo volver que seguía sintiendo el cariño de la gente maravillosa de la moda y de firmas muy importantes que seguían preguntándome. Eso se siente muy bonito", ha admitido. A día de hoy y con la perspectiva que ofrece el paso del tiempo, tiene la enfermedad muy presente, "pero no es algo de lo que me acuerde cada día", tal y como ha concluido.

