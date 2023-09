Terelu Campos y Carmen Borrego se reúnen con Pedro Sánchez en la Moncloa

Terelu Campos y Carmen Borrego acudieron al Palacio de la Moncloa horas antes del multitudinario funeral de su madre en Madrid. Las dos hijas de María Teresa Campos llegaban en un coche oficial a la residencia del presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. De momento no ha trascendido el motivo de esta inesperada visita. Desde Moncloa aseguran que esta reunión "forma parte de la agenda privada del Presidente", pero hay quien piensa que podría tratarse de un encuentro para organizar algún reconocimiento póstumo a la presentadora, ya que Terelu y Carmen salieron de la reunión con un gran sobre blanco. "No me extrañaría que con las palabras que dijo Pedro Sánchez el día de tanatorio de la buena relación que tenía con Teresa, que hagan algo póstumo y me parecería estupendo. Ya nos lo contarán porque para Terelu y Carmen es un orgullo", ha dicho Ana Rosa Quintana al respecto.

Tras el emotivo funeral que reunió a numerosos familiares, amigos y compañeros de profesión, las hermanas Campos guardaron silencio sobre este tema. "Es el funeral de mi madre, por favor, dejad que me de un poco el aire. No es el momento ahora", dijo Carmen. Terelu, por su parte, tampoco quiso pronunciarse. "No voy a hablar ahora del Presidente, pero estoy muy agradecida al Presidente, muy agradecida", aseguró.

Cabe recordar que Pedro Sánchez acudió al Tanatorio de La Paz, en Madrid, para dar su último adiós a María Teresa Campos y arropar a su familia. "Ha sido una de las grandes comunicadoras de la historia de este país", dijo en declaraciones a los medios. "Siempre estuvo comprometida con la causa de la igualdad entre hombres y mujeres", añadió, y recordó que la periodista era una mujer que "rompió techos de cristal y muchos esquemas de la comunicación de su tiempo", algo que siempre hizo "con las banderas del respeto y del compromiso".

Sánchez recordó que tuvo la ocasión de ser entrevistado por María Teresa y que, desde entonces, tuvieron una relación muy fluida porque "era una mujer muy comprometida con la sociedad y seguía mucho la política y los debates". "No voy a decir que fue una amiga, porque evidentemente no fuimos personas muy cercanas en ese aspecto, pero sí que tuvimos una comunicación muy recurrente donde intercambiábamos pareceres y me daba siempre su opinión”, agregó.

Terelu y Carmen dieron las gracias públicamente a Pedro Sánchez por acudir al tanatorio de su madre. "Darle las gracias al presidente del Gobierno", pronunció Terelu rota de dolor el pasado 5 de septiembre. Tras la multitudinaria despedida que ha tenido lugar en la Parroquia Santa María de Caná, de Pozuelo de Alarcón, las hijas de María Teresa cierran una etapa y comienzan la más complicada, enfrentarse a su ausencia. "Ahora toca la mayor de las tristezas", lamentaron.