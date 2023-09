Descubrimos a Cristina Vittoria, la sobrina artista del escritor Arturo Pérez-Reverte

Cristina Vittoria, la sobrina del escritor Arturo Pérez-Reverte, es una prometedora y atractiva artista. Desconocida para muchos hasta ahora, la joven "ha sido descubierta" por una publicación de su tío, el hermano de su madre, en sus redes sociales. “Siempre he querido llevar mi carrera por mi cuenta y hacer mi propio camino sin que se me asociara a ningún otro nombre que no fuera el mío ni aprovechándome de nada ni de nadie”, reconoce la otra artista de la familia Pérez-Reverte, que no se esperaba la repercusión que ha tenido el tuit de su tío en el que compartía una foto junto a ella.

Cristina fichó hace unos meses por Malinche, el musical que quiere ser una celebración del encuentro entre dos pueblos y sus culturas creado por Nacho Cano, el ex componente de 'Mecano'. “Mi personaje en el musical se llama Tendile, una azteca consejera del emperador Moctezuma, que hila toda la historia de la llegada de Hernán Cortés a México”, revela. “Ahora quiero centrarme en el mundo del teatro, pero no descarto volver al cine”, añade. De hecho, en las instantáneas que subió el escritor y que ella misma ha compartido en sus redes sociales, se veía a Cristina posando en el photocall del musical, que ha estrenado este fin de semana su segunda temporada en cartel y que contó con la presencia de la infanta Elena, con la que la actriz y cantante se fotografió.

En sus inicios profesionales, según cuenta en Vanity Fair, colaboró con la página web Zenda Libros, que dirige su tío: "Me leía un libro al mes y luego me caracterizaba de un personaje femenino de ese libro y hacía un pequeño vídeo para una sección en YouTube que se llamaba Las mujeres de Cristina Vittoria. Por ejemplo hice de Madame Bovary o de Milady de Los tres mosqueteros. Era una forma más de atraer a los más jóvenes al mundo de la lectura”, explica.

Aunque hasta ahora no se ha sabido que es la sobrina del escritor, Cristina asegura que tiene una excelente relación con él. “Todo lo que sé del mundo de la cultura es gracias a él. Él me ha ‘culturizado’ desde pequeñita. Le admiro muchísimo y me siento muy orgullosa de él. Como yo también escribo novela, no quería que la gente luego nos comparase porque él para mí es el más grande de todos los escritores vivos”, confiesa.

Vittoria, que acaba de lanzar su último libro, El problema final, se ha leído todos los libros de su tío y cuenta que sus preferidos son “Los perros duros no bailan" y "Falcó”, obras escritas en 2018 y 2016, respectivamente.