La divertida llamada de la madre de Antonio Orozco a 'La Voz' para 'abroncar' a los compañeros coaches de su hijo

Antonio Orozco ha protagonizado uno de los momentos más divertidos de La Voz. Este viernes se emitió la segunda entrega del programa que este año cuenta con importantes novedades. Una de ellas es la incorporación del botón de 'superbloqueo'. Este consiste en que si alguno de los coaches lo pulsa -Malú, Luis Fonsi, Pablo López o Antonio Orozco-, deja sin opción a su rival, incluso habiéndose girado. Esta novedad está consiguiendo que haya rifirrafes cariñosos entre los jueces. Concretamente, este viernes, ha sido Antonio Orozco el que lo ha vivido en sus carnes, algo que ha hecho que tenga que acudir a su madre para quejarse de lo sucedido con sus compañeros y amigos.

La llamada a Carmen Ferrón

Después de la actuación de uno de los participantes, y tras girarse los imperiales sillones rojos, el artista ha decidido llamar a su madre, Carmen Ferrón, para contarle cómo le estaban yendo las audiciones a ciegas. Al poner el altavoz se podía escuchar a la mujer preguntar, "¿qué yo estoy ciega?", causando la risa de su hijo y de todos los allí presentes por no haberse enterado de lo que Antonio le estaba diciendo. A continuación, Orozco le ha contado que Luis Fonsi y Pablo López se estaban llevando a todos los talents que a él le gustaban. De nuevo, la madre respondía, esta vez nombrando a Pablo como Paulo: "Paulo deja a mi niño que te voy a tener que tirar de la oreja", decía.

Antonio Orozco ha seguido con la ex de Albert Rivera, para que su madre también tuviese unas palabras para ella: "Y Malú se lo está llevando también", le contaba. En ese instante, la cantante se justificaba diciendo, "yo me estoy portando súper bien". A lo que Carmen respondía: "Menos mal que sois amigos", señalaba, haciendo que todo el plató volviese a soltar una carcajada. "Dile a la Malú que a mí me gusta mucho, que te deje tranquilito, ¿eh?", añadía. Pero esto no quedaba ahí.

La conversación ha finalizado con el mensaje que ha mandado Carmen al resto de coaches sobre su hijo: "Dejarlo que gane este año también, que tiene dos niños", expresaba, pidiendo así que su hijo se proclamase vencedor de esta edición. Después de estas palabras, Antonio Orozco terminaba la llamada despidiéndose de ella: "Me quedo más tranquilo, que vaya bien". Este hecho ha generado muchas risas en todo el plató, destacando lo bien que se lleva el artista con su madre.

Carmen Ferrón, el tesoro de Antonio Orozco

Quien sigue de cerca a Antonio Orozco, sabrá de sobra la estrecha relación que mantiene con su madre Carmen Ferrón, de 76 años. Se llevan tan bien, que el cantante la suele tener muy presente incluso en sus redes sociales, al igual que ella. De hecho, Carmen, que tiene también un perfil en Instagram desde hace años, es la primera que publica numerosos vídeos muy divertidos, ya sea ella sola o junto a su hijo. En ellos se muestra de lo más natural y graciosa. Haciendo de Dj, peleándose con Antonio, cocinando, opinando sobre premios... En definitiva, es toda una influencer y se nota que le sobra desparpajo delante de una cámara.