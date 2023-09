Ni la lluvia ni la huelga de intérpretes de Hollywood frenan el arranque del Festival de San Sebastián

Desde hoy arrancan nueve días de puro cine. Del 22 al 30 de septiembre la ciudad vasca acogerá a las figuras más grandes del mundo de la interpretación en su 71º edición del Festival de San Sebastián. Aunque, como sucedió en Venecia o Toronto, la alfombra roja contará con la ausencia de nombres importantes debido a la huelga de intérpretes de Hollywood.

Uno de los grandes de este país, Javier Bardem, uno de los tres Premios Donostia en confirmarse este año, no podrá acudir a la cita para recibir el reconocimiento y aseguró que lo recogerá en 2024. Aún así, la ciudad no ha querido entristecerse, pues contará con grandes estrellas internacionales como Jessica Chastain, que ganó la Concha de Plata hace dos ediciones, o Juliette Binoche, anterior galardonada con el Premio Donostia.

¿Quiénes estarán presentes?

En el Festival, como es habitual, habrá muchas caras conocidas del cine español como Hugo Silva, José Coronado, Laia Costa, María León, Carmen Machi, Macarena García, Cecilia Roth, Lola Dueñas, Emma Suárez, Natalia de Molina, Eva Ugarte, Bruna Cusi, Alberto Ammann, y Alexandra Jiménez, entre otras muchas personalidades. Pero eso no es todo, por supuesto veremos actores y actrices de talla mundial como Gabriel Byrne, Mads Mikkelsen, Sandrine Bonnaire, James Norton, Emmanuelle Devos, Griffin Dunne, James Norton o Dominic West, actor de ‘The Wire’ o ‘The Crown’, que ha viajado sólo para participar en la gala de inauguración, que estará bajo el mando de Eva Hache y Gorka Otxoa.





Destacan entre los cineastas presentes J.A. Bayona, cuya película La sociedad de la nieve acaba de ser elegida por la Academia de Cine para representar a España en la carrera hacia los Oscar, e Isabel Coixet, que concursa en la Sección Oficial con Un amor, por primera vez.





No solo habrá actores, durante la gala se entregará el Premio Donostia al maestro de la animación japonesa Hayao Miyazaki, autor de títulos reconocidos como ‘El viaje de Chihiro’ o ‘Mi vecino Totoro’. A su vez, fuera del concurso, ha inaugurado El chico y la garza, saludada ya como una nueva obra maestra. Cuenta con una Sección Oficial en la que hay otros dos títulos animados que, además, tienen producción española: Dispararon al pianista, de Fernando Trueba y Javier Mariscal, y El sueño de la sultana, de Isabel Herguera.

Estrenos en gran pantalla

¿Ademas de premios? También habrá estrenos. C Tangana acudirá para presentar Esta ambición desmedida, proyecto documental sobre su última gira musical. A su vez, Berto Romero, llevará su nueva serie El otro lado, que mezcla humor con terror e incluye en su reparto a peronsas como Andreu Buenafuente o María Botto, entre otros. Además, Jordi Évole y Màrius Sánchez estrenarán otro documental, el título es No me llame Ternera y se podrá ver una entrevista con el exdirigente de ETA Josu Urrutikoetxea.

Jurado

El Festival tendrá como presidenta del jurado oficial a Claire Denis, que estará acompañada de Vicky Luengo, protagonista del éxito que obtuvo Suro en 2022.

Completan las demás posiciones la actriz Fan Bingbing, los productores Robert Lantos y Cristina Gallego, el director Christian Petzold y la fotógrafa Briggite Lacombe.



Será Victor Erice el único que este año recoja en persona el Premio Donostia a toda su carrera. Tendrá que esperar a su momento, pues no está citado hasta el viernes, donde proyectarán su primer largometraje en 30 años, Cerrar los ojos.