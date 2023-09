No te pierdas los bailes de la niñera de Shakira en los que demuestra ser su mayor fan interpretando sus temas Lili Melgar ha acaparado todas las miradas en las últimas horas tras ser una de las protagonistas del single 'El Jefe'

Lili Melgar ha acaparado en las últimas horas todas las miradas tras el estreno del último tema de Shakira. La niñera de la cantante protagoniza el nuevo single de la intérprete junto al grupo mexicano Fuerza Regida, El Jefe. Un tema que tiene muchas referencias a su ex, Gerard Piqué, a su exsuegro y a la nanny de sus hijos Milan y Sasha: "Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización". Lili es una de las mayores fans de la cantante colombiana. A través de su perfil público comparte los bailes de todos sus temas e incluso se atreve a interpretar a Shakira en muchos de ellos. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

