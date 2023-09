El enorme cambio de Alexander, el hijo mayor de Alejandro Sanz, que está a punto de cumplir 20 años

Nació en noviembre de 2003 por lo que está a punto de cumplir 20 años, sin embargo, ni su nacimiento ni su existencia se conocieron hasta el año 2006 cuando salto la noticia de que Alejandro Sanz, que por aquel entonces estaba casado por Jaydy Michel, había tenido un hijo llamado Alexander de su relación extramatrimonial con la diseñadora puertorriqueña, Valeria Rivera.

Tras reconocerle públicamente en un comunicado y explicar que no había informado de este hecho por "deseo expreso de la madre, una mujer totalmente ajena a la vida pública", el cantante señalaba que la existencia de Alexander no era desconocida entre sus más allegados. Ante el peligro de que aspectos íntimos de mi vida se vean quebrantados con infundadas especulaciones, opto yo mismo por comunicar lo que en realidad nunca he ocultado a mi entorno más cercano y es que soy padre orgulloso de un niño de nombre Alexander de tres años nacido fuera de mi relación por todos conocida" aclaraba Sanz.

Orgulloso de su hijo, quien según el propio cantante guarda un asombroso parecido con su padre, Jesús Sánchez, fallecido en 2005 a los 75 años, el artista intenta pasar todo el tiempo que puede junto a él, así como a sus otros tres hijos, Manuela, de 21 años, nacida de su matrimonio con Jaydy Michel, y los dos pequeños, Dylan, de 11 años, y Alma, de 8, fruto de su relación con la psicóloga Raquel Perera junto a la que estuvo catorce años.

Kydarii, como se hace llamar en las redes sociales, no solo ha heredado el atractivo de su padre, sino también su pasión por la música. Toca varios instrumentos, entre ellos la guitarra y también canta, de hecho, Alejandro le dejó tocar el trombón en sus conciertos, pues como era de esperar el cantante se ha convertido en su mayor apoyo, pero también en su mejor fan.

La admiración que sienten es mutua, pues Alexander se encuentra ahora acompañando a su padre por su gira por Estados Unidos y los videos publicados en sus redes sociales dan buena cuenta de lo orgulloso que está de su padre, quien ayer mismo lograba el lleno absoluto durante su concierto en Orlando, al que también acudía su hermana Manuela, con la que Alexander mantiene una excelente relación.