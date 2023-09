Lydia Valentín, la campeona olímpica que da consejos a la reina Letizia, dice adiós a la competición

La deportista Lydia Valentín (38 años), campeona olímpica de halterofilia y en múltiples ocasiones mundial y europea, ha anunciado el fin de su carrera deportiva en un acto en la sede del Comité Olímpico Español (COE) en Madrid. Una de las mujeres estandartes que han elevado al deporte femenino español a lo más alto de la élite mundial, se retira de la competición pero sin desvincularse del deporte de su vida.

"He conseguido más de lo que nunca me imaginé, he puesto a mi deporte en lo más alto del mundo y he hecho historia en mi país. Comienza una etapa que estoy segura de que estará llena de éxitos porque son los valores que me han inculcado. Es un día muy feliz para mí", ha asegurado la berciana en su despedida. Lydia Valentín, la triple medallista olímpica de halterofilia y campeona en Londres 2012, declaró este jueves que durante su trayectoria deportiva siempre ha sido "leal a los valores del deporte" y aseguró que si volviese a nacer volvería a "pagar el mismo precio por llegar" a la cima internacional de su deporte.

Un físico portentoso desde niña

"Cuando era pequeña y estaba en las instalaciones de Camponaraya hubo una persona, Isaac Álvarez, que me descubrió. Fue mi primer entrenador y supo ver de niña ese talento que tenía un físico portentoso y una buena actitud para este deporte", ha declarado Lydia sobre sus inicios. Y subrayó la "ilusión" que ya tenía desde pequeña por triunfar en la halterofilia. "Veía a la selección y quería ser como ellos. Veía a Estefania Juan, tres veces campeona de Europa, y me encantaba. Cumplí el sueño cuando vine a Madrid para poder entrenar y dedicarme a esto", señaló.

En 2008, con 23 años, acudió a los Juegos de Pekín. Finalizó quinta en la categoría de 75 kilos pero el dopaje de tres de las cuatro deportistas que quedaron por delante hizo que con el tiempo ganara el bronce. Lo mismo ocurrió en Londres 2012. Quedó cuarta pero la posterior descalificación de sus tres rivales la llevó hasta el oro.

Una mujer muy competitiva

"Antes de ser deportista soy mujer y me gusta lo que a cualquier chica de mi edad. Sí es cierto que el deporte de fuerza puede estar más vinculado al género masculino, pero yo considero que la esencia la tengo, haga lo que haga, me gusta, y me siento bien, y nunca la voy a perder", contaba la deportista hace un tiempo al preguntarle sobre la situación de una mujer en un deporte "de hombres".

"He practicado halterofilia sin pensar en los prejuicios de ser mujer o no. De pequeña disfrutaba con el deporte, con el entorno, quería ir a Europeos y Mundiales, y he podido cumplir ese sueño. Ha sido un deporte con muchos estereotipos pero una vez que conoces la halterofilia te das cuenta que no. Hay halterofilia de trampas y una limpia, con chicas muy guapas, físicos bonitos, que ni te va a embrutecer ni nada. Solo te dará salud y una buena fortaleza física". "No soportaba que nadie me ganase, entonces yo lo daba todo para ganar yo", añadió.

Consejos a la reina Letizia sobre cómo ganar musculatura

La campeona olímpica ha coincidido con la reina Letizia en varias ocasiones ya que en los días previos y posteriores a la celebración de unos Juegos Olímpicos, los atletas tienen un encuentro con los Reyes, lo que les permite poder charlar distendidamente con sus majestades. La deportista, no solo ha contado que mantiene una relación cercana con doña Letizia, si no que además ha develado los consejos que le ha pedido la Reina sobre musculatura. Además, doña Letizia siempre se ha mostrado muy interesada por los temas relacionados con la salud, la alimentación y el deporte.