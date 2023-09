Alba Baptista, la actriz que estuvo a punto de ser secuestrada y se ha convertido en una guerrera fantástica

Se casaba por sorpresa con uno de los actores más deseados de la gran pantalla convirtiéndose en una de las mujeres más envidiadas del mundo. La actriz Alba Baptista, de 26 años y origen portugués, ha robado el corazón de Chris Evans, de 42 años, ¡nada menos que el capitán América! El protagonista de películas de la saga Marvel es de sobra conocido en los círculos cinematográficos gracias a su trayectoria, una pasión por el cine que comparte con su ya esposa que siempre supo que su camino se dirigía al ámbito artístico. "Recuerdo que quería ser pintora, quería ser pianista... incluso quería ser bailarina. Estaba en la edad de explorar y todo el mundo del arte me fascinaba", dijo en una entrevista con GQ Portugal hace unos años.

Chris Evans confirma su relación con Alba Baptista entre risas y sustos

Chris Evans, el ferviente admirador de Shakira, elegido el hombre más sexy del mundo

Su carrera comenzó cuando tenía apenas 15 años, edad a la que empezó a presentarse a los primeros castings. Rodó varios cortos en su país natal como Amanhã é um Novo Dia (2012) y Miami (2014) y también varias series de televisión como Jardins Proibidos (2014), Filha da Lei, Madre Paula, A Criação, A impostora, Sim, Chef! (estas últimas en 2017); País Irmão, Leviano, Equinócio (corto), Linhas de Sangue, Caminhos Magnétykos, Imagens Proibidas, Summerfest (corto), Jogo Duplo y Nero (todas en 2018). En 2019 participó en Patrick y el corto Flutuar.

La carrera de Alba siguió en 2020 con títulos como Fátima y Change (corto). En 2022 estrena A Criança, Campo de sangue, El viaje a París de la señora Harris y Nunca aconteceu. Su salto definitivo a Hollywood fue en el año 2020 con la serie La monja guerrera, una ficción fantástica en la que Alba encarna a una joven con superpoderes elegida por una secta secreta de monjas cazademonios. La serie tiene dos temporadas y cuenta con Toya Turner, Lorena Andrea, Kristina Tonteri-Young, Thekla Reuten, Joaquim de Almeida y Dimitri Abold, entre otros, en su elenco.

Alba ha participado en 2022 en el corto Flite y Amelia’s Children, proyectos a los que pronto unirá tres más: Dulcinea, Bodyhackers y Borderline. Aunque entre ellos no hay ninguno que se pueda comparar a las ficciones de Marvel que protagoniza su marido, en lo que se refiere a recaudación en taquilla, Alba sí ha estado nominada a varios premios en su país y ganó además el premio Shooting Star en el festival de cine de Berlín en 2021. La intérprete, que habla cinco idiomas (inglés, portugués, francés, español y alemán), compartía recientemente un complicado episodio personal que le ocurrió cuando tenía 10 años.

Casi fue secuestrada en su infancia

Casi fue secuestrada cuando estaba en una excursión del colegio en Escocia. “Me acuerdo de que estaba haciendo cola en una tienda para comprar una camiseta para mi padre cuando de pronto un hombre de unos 50 años se ofreció a pagarla”. Aunque ella se negó el hombre trató de convencerla para que fuera con él a su coche y viera otra camiseta “mucho mejor”. “Me agarró el brazo e intentó secuestrarme, pero logré escapar” dijo. Además de su carrera cinematográfica, dedica sus esfuerzos a labores humanitarias en el campo de la educación, lo hizo por ejemplo en 2018 en un orfanato de Camboya.

A Baptista también le gustaría probar suerte como directora, al igual que ha hecho su ya marido. "Quiero dirigir, escribir... mis propias historias. Me gustaría mucho contar historias", dijo en una charla con GQ Portugal. Esta idea surgió mientras trabajaba en la serie La monja guerrera, hasta ahora uno de sus proyectos más conocidos. "Me di cuenta de que quería dirigir y estoy muy agradecida porque el director (Simon Barry) me permitió estar con él, aprender de él, preguntarle cosas...", aseguró.