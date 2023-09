¿Quién es Alba Baptista, la flamante esposa de Chris Evans?

Tras más de dos años juntos, Chris Evans y Alba Baptista han decidido formalizar su relación y se han dado el 'sí, quiero' este fin de semana en una íntima ceremonia en Cape Cod (Massachusetts). El actor estadounidense, de 42 años, y la actriz portuguesa, de 26, brindaron por su amor con sus familiares y amigos más cercanos, entre los que se encontraban algunos compañeros de Marvel de Evans, como Robert Downey Jr., Chris Hemsworth y Jeremy Renner. Tras conocerse la boda sorpresa del protagonista de Capitán América, ahora todos se preguntan ¿quién es la mujer que ha conseguido conquistarle?

Alba Baptista nació el 10 de julio de 1997 en Lisboa. De madre portuguesa y padre brasileño, desde pequeña tuvo claro que quería ser artista. "Recuerdo que quería ser pintora, quería ser pianista... incluso quería ser bailarina. Estaba en la edad de explorar y todo el mundo del arte me fascinaba", dijo en una entrevista con GQ Portugal hace tres años. Alba, que habla cinco idiomas (portugués, español, inglés, alemán y francés), contó que su madre siempre tuvo el presentimiento de que iba a ser actriz. Y así fue.

Con 15 años tuvo su primer casting y su idea era marcharse a Londres para estudiar interpretación, algo que nunca sucedió. Después de hacer varios proyectos en su país natal (A Impostora, Filha da Lei, A Criação, Jogo Duplo), finalmente se marchó a Estados Unidos para cumplir su sueño.

Desde entonces, la hemos visto en varios trabajos de cine y televisión, como la serie La monja guerrera, de Netflix, y en 2022 protagonizó El viaje a París de la señora Harris, donde compartió pantalla con la reconocida actriz francesa Isabelle Huppert, el actor británico Jason Isaacs (Harry Potter) y el actor francés Lucas Bravo, al que seguramente conocerás por interpretar el papel de Gabriel, el atractivo chef de Emily in Paris. Además, hay que destacar que en 2021 Alba Baptista ganó el premio 'Shooting Star' en el Festival de Cine de Berlín.

El protagonista de Los 4 fantásticos, Ghosted y El agente invisible hizo pública su relación con Alba en enero de este año, sin embargo, ya llevaban juntos más de un año. Chris ya no quería ocultarse más y declaró su amor públicamente por la mujer que le ha robado el corazón y con la que quiere construir su futuro.

"Es algo que quiero: mujer, hijos, formar una familia...", dijo el actor en 2022 cuando fue elegido el "hombre más sexy del mundo". En su entrevista, Evans dijo que se sentía "muy contento" con su vida y que estaba intentando encontrar el equilibrio entre su vida personal y profesional para poder dedicar tiempo a las personas más importantes para él.

Chris y Alba tienen muchas en común. Además de dedicarse a la misma profesión, los dos son muy bromistas y suelen gastarse bromas en su día a día. Por otro lado, se han embarcado en diferentes proyectos humanitarios. El actor de Capitán América suele colaborar habitualmente con organizaciones benéficas y sin ánimo de lucro, mientras que en 2018 la actriz portuguesa desarrolló labores humanitarias en un orfanato de Camboya, centrándose sobre todo en el campo de la educación.

Además, a Baptista también le gustaría probar suerte como directora, al igual que ha hecho su ya marido. "Quiero dirigir, escribir... mis propias historias. Me gustaría mucho contar historias", dijo en su charla con GQ Portugal. Esta idea surgió precisamente mientras trabajaba en la serie La monja guerrera. "Me di cuenta de que quería dirigir y estoy muy agradecida porque el director (Simon Barry) me permitió estar con él, aprender de él, preguntarle cosas...", confesó.