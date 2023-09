De su nuevo proyecto a la vena artística de sus hijos: hablamos con Almudena Navalón

Casada desde hace cinco años con el cantante Manuel Carrasco, Almudena Navalón ha conseguido ir poco a poco cumpliendo sueños. Periodista y empresaria, se define como "mamá de un coquito y una khaleesi", haciendo referencia a sus dos hijos: Chloe, de seis años, y el pequeño Manuel Gael, de tres, que siempre protagonizan los momentos más entrañables y simpáticos. La 'vuelta al cole' no ha podido ser más emocionante para Almudena, ya que ha empezado un proyecto con el que está muy ilusionada, tal y como nos ha confesado. Con ella hemos hablado de nuevos comienzos, de su faceta de mamá y emprendedora, y también nos ha contado el 'secreto' de su matrimonio Manuel Carrasco.

- Manuel Carrasco se viste de lentejuelas: te contamos los secretos de sus looks tan impactantes

- Hemos visto que tienes nuevo proyecto, ¡enhorabuena!

¡Siiiii, gracias! He sacado un podcast que se llama Sex and Roll. Estaba pensando hace tiempo embarcarme en un proyecto que tuviera algo que ver con la comunicación y, en esta época que estamos viviendo, con las redes sociales, YouTube, Spotify y la cantidad de herramientas que hay a nuestro alcance, se me ocurrió hacer un podcast. Sé que una idea original no es, ¡ahora que parece que todo el mundo tiene uno! Por eso quise diferenciarme un poco haciendo uno especializado y que no fuera solo de entrevistas. Tratamos temas de sexo, psicología y música. ¡A mí me pinta bien!

- Este nuevo podcast ha sorprendido a muchos de tus fans, ¿qué te llevó a hacerlo?

Hace años trabajé en Mediaset y en aquella época conocí a Miren Larrazábal, psicóloga, sexóloga y gran comunicadora. En seguida me acorde de ella, que llevaba tiempo proponiéndome hacer algo por nuestra cuenta y, tratándose de mí, que me encanta la música y siempre ha formado parte de mi vida, creía que aderezarlo todo con música relacionada con los temas que tratásemos sería muy interesante. Aquí entra Rubén González, que le pone la parte de 'roll'. Es un gran periodista musical

- ¿Qué es lo que vamos a escuchar?

Trataremos temas relacionados con la psicología, el sexo y las relaciones humanas. Por ejemplo, el primer capítulo trata de las infidelidades, la monogamia y el poliamor, y sacamos canciones que traten este asunto. Al ser un podcast, no podemos reporoducir íntegramente las canciones por temas de derechos, pero (aquí viene lo original) tendremos una lista en Spotify por cada capítulo donde saldrán las canciones de las que hablamos y muchas más relacionadas

- Manuel Carrasco y Almudena Navalón abren el baúl de recuerdos en el 4º aniversario de su boda

- ¿Vas a tener invitados en cada capítulo?

Los dos primeros estamos solo los tres, pero más adelante habrá sorpresas, ¡claro!

- ¿Invitarás a tu marido? ¿crees que se animaría?

Seguro que sí. Un poco más adelante

- Este proyecto se suma al que ya tenías, Marlon, que no tiene nada que ver. ¿Te gusta probar diferentes cosas?

Sí, me gusta estar siempre en faena (ríe) No tengo remedio... Todas las cosas creativas me enganchan. Si te digo que quiero empezar a pintar óleos...

- ¿Dónde encuentras la inspiración?

Suene a tópico o no, me inspira la vida misma. Procuro estar actualizada y tampoco olvidarme de todo lo vivido

- ¿Tienes en mente más ideas de otros proyectos que te gustaría llevar a cabo?

Por la mente siempre me rondan cosas, pero de momento estoy volcada en esto, en mi empresa y todo lo que llevo con Manuel

- Manuel Carrasco recuerda el momento más emocionante que vivió con su hija sobre el escenario

- Este año no habéis parado, ¿cómo ha sido vuestro verano?

Pues entretenido. Hemos llevado a los niños a muchos lugares y han formado parte de la gira. Ha sido muy divertido, pero extenuante a la vez. Nos gusta exprimir la vida

- ¿Qué es lo que más te gusta hacer para desconectar y recargar pilas?

Meditar y hacer deporte. Viajar también me gusta mucho

- Con Manuel formas un tándem perfecto, ¿dirías que es tu mayor apoyo?

Por supuesto que sí. Ahora mismo estamos presentes ambos en todos nuestros proyectos

- ¿Qué es lo que destacas de él como persona?

Los principios tan sólidos que tiene, su honestidad, su talento, bondad y capacidad de superación

- ¿Y como artista?

Estaría englobado en la respuesta anterior. Tiene un talento enorme y una energia única. Siempre se supera

- Los hijos de Manuel Carrasco, dos grandes 'fichajes' para su banda durante el último concierto

- ¿En casa también hacéis buen equipo? ¿Cómo os organizáis con tantos proyectos?

Pasamos mucho tiempo con los niños porque trabajamos mucho en casa. Lógicamente, contamos con ayuda. Si no, sería imposible

- ¿Cómo es Manuel como padre?

Es un padre excelente, dedicado y sensible. Disfrutamos mucho en familia

- Los niños están guapísimos y han crecido mucho, ¿cómo son?

¡Gracias! Ahora tienen seis y tres años. El tiempo pasa volando... Son muy distintos: la niña es más sensible y el niño es más travieso

- Además, les hemos visto en algunos conciertos de Manuel, ¿les ves con dotes para el mundo artístico?

(Ríe) Es pronto... pero puedo decirte que al niño le gusta mucho bailar y la niña entona bien

- ¿Qué tal llevan la vuelta al cole?

La verdad que la llevan fenomenal, se divierten yendo. Ya había algo de ganas después de un verano tan movido, aunque la gira sigue hasta casi noviembre. Cualquier inicio de nuevo 'curso' es ilusionante

- Y tú, ¿eres de las que empieza septiembre con muchos propósitos?

De momento sacar el podcast, que ha tenido una acogida increíble, y seguir adelante con todo lo que llevamos

- ¿Te gusta tener todo bien organizado en una agenda o vas día a día?

Siempre agenda, ¡si no, sería imposible acordarme de todo!

- ¿Cómo se presentan estos meses?

Como te decía, seguir con la gira, el podcast y hacerme cargo de mi empresa Denis Marlon. Y seguro que se presentan más proyectos artísticos para Manuel

- A lo largo de estos años te hemos visto cambiar mucho de imagen, ¿nos sorprenderás con otro look?

La verdad que no sé.. Sí, me gusta cambiar, va conmigo, aunque me he adaptado al pelirrojo. Llevo ya un año así y, de momento, parece que se queda. Por fin me estoy dejando el pelo largo sin extensiones, así que intentaré no volverme muy loca y pegar un tijeretazo