Manuel Carrasco causa furor vestido de lentejuelas: te contamos los secretos de sus looks tan impactantes

Manuel Carrasco ha vuelto a hacerlo. El año pasado nos dejó a todos sin palabras con la ropa y los complementos que lució en su gira 'La cruz del mapa', y este año ha ido un paso más allá, luciendo estilismos aún más originales y llamativos. Durante los conciertos de su 'Tour Corazón y Flecha', el artista onubense está mostrando su imagen más atrevida, como el conjunto formado por camiseta y pantalón campana de lentejuelas que ha sido tan comentado en su show de Madrid. Pero hay mucho más allá. De eso hemos hablado con su estilista, Antonia Payeras, que nos ha contado todos los secretos que se esconden tras el nuevo estilo de Manuel.

No se trata de un look aislado, sino de un vestuario específico que hemos creado, diseñado y confeccionado por Jaime Álvarez, director creativo de la firma Mans. El look compuesto por camiseta y pantalón campana de lentejuelas en marrón chocolate lo teníamos pensado para una ocasión adecuada, por lo que abrir el primer día de las dos fechas de esta gira en el Wizink de Madrid con sold out, recinto cerrado... nos pareció la mejor opción. Las joyas del fin de semana son de la firma Unode50: el viernes utilizamos unos pendientes, anillos y brazalete más discretos, ya que el look en sí tenía mucho protagonismo, pero en cambio el sábado usamos como complemento protagonista un gran collar de bolitas de plata con una gran cruz del mismo material

- ¿Cómo surgió que llevara el look de lentejuelas? ¿lo eligió él?

Por supuesto es Manuel quien siempre decide qué se va a poner. Al fin y al cabo es él quien se tiene que enfrentar y entregar a su público, por lo que es importantísimo que se sienta bien, seguro y cómodo para hacer frente a más de dos horas de espectáculo sin parar. Por lo que respecta a mi trabajo, yo propongo ideas, presento referencias y planteo opciones, pero es él quien toma la última decisión. También me gustaría añadir que Almudena, su muje, también ha formado parte del proceso creativo. Ella aporta su grano de arena, le conoce muy bien y, en muchas ocasiones, me ayuda a afinar mejor

- ¿Tiene algún significado especial o hay algo que quisiera transmitir?

La idea de hacer toda la composición de un vestuario específico para esta gira fue para seguir creciendo, seguir ahondando como artista y dar un paso más hacia conseguir que el show sea completamente redondo. Esta gira (igual que este último disco) tiene muchos detalles, muchas sorpresas, novedades, matices... que hacen que estar en un concierto de Manuel Carrasco sea increíble. Por supuesto hay inspiraciones; llevábamos unos meses antes de arrancar la gira trabajando en ello y dándole vueltas. Lo que prioriza en el moodboard inicial son referencias del mundo del rock entre los 70 y algún detalle de finales de los 50. Para llevarlo a cabo confiamos plenamente en la firma de Mans, con la que llevamos trabajando en distintas ocasiones, y quienes siempre están dispuestos a arriesgar sin perder la elegancia y la actualidad de la tendencia del momento. Además, trabajan con unos tejidos y un equipo de confección de diez

- ¿A qué se debe este estilo tan particular que está llevando en el escenario?

En mi opinión, no estamos buscando un estilo en particular. Es una sucesión y consecuencia del gran artista que es Manuel. Cada vez se supera más, entonces, las necesidades que ello conlleva también tienen que estar a la altura: desde el vestuario al equipo de producción, la banda... Son muchas cosas las que están cambiando, no solamente el vestuario. "Hay que vivir el momento" y "Hay que vivir el espectáculo", ¿no?

- También le hemos visto con otras prendas que no han pasado desapercibidas. ¿Cómo definirías los estilismos que está llevando?

Personalmente, no me gusta poner etiquetas. Soy yo la primera que no visto siempre igual. Manuel es una persona inteligente, abierta, sensible y con mucha sensatez. Le gusta probar y, sobre todo, sentirse bien, por lo que, como pasa siempre con los grandes artistas, están en constante búsqueda. Aún así, sabe lo que le define y sus puntos de apoyo, los complementos como pendientes, collares, anillos y pulseras, siempre son y serán para él una pieza clave

- No hay duda de que ha impactado y mucho, con la ropa de sus conciertos, ¿es lo que quería?

Sabíamos que era una apuesta arriesgada y que se iba a hablar. Se viene hablando y se seguirá haciendo... Respeto todas las opiniones, hay gente que no para de felicitarnos por hacer del vestuario casi un instrumento más que acompaña el show, otros puede que no estén tan de acuerdo... pero ¿cómo podemos hacer para contentar a todo el mundo? ¿Acaso la gente se viste igual a lo largo toda su vida? Luce increíble los looks y si eso es así, es porque los vive y los siente

- Su estilo ha cambiado mucho a lo largo de los años, ¿cuál es el Manuel Carrasco de ahora?

Ya lo he comentado antes, pero pienso que Manuel está llevando un look con un toque más rock setentero, dinámico y arriesgado que antes no había lucido

- Como estilista, ¿cómo es tu trabajo con él?

Realicé un brief con referencias de las décadas nombradas anteriormente y fusionamos lo que, a priori, nos podría encajar o cuadrar. Decidimos hacerlo con Mans y ellos aceptaron a embarcarse en el universo del 'Tour Corazón y Flecha'. Jaime diseñó y bocetó ideas y looks, escogimos tejidos (que no es tarea fácil teniendo en cuenta las temperaturas de las fechas de la gira), colores... y a confeccionar. Después, fittings y las pruebas de los looks finales para que todo cuadrara a la máxima perfección

- ¿Qué cosas tenéis en cuenta a la hora de elegir la ropa, los complementos, los zapatos...?

En primer lugar, la comodidad. Para esta gira, como novedad, Manuel en la mayoría de sus actuaciones va con zapatillas. En cuanto al tejido, que sea lo menos caluroso posible, con algo de elastano para que se pueda adaptar al cuerpo y pueda correr y saltar lo más ágil posible. Luego, los complementos siempre los elegimos en función del look de cada noche

- ¿Qué sientes al ver la repercusión que tienen sus looks?

Estoy muy satisfecha y feliz de poder poner en un artista como Manuel toda mi creatividad y la del equipo a funcionar. Seguir dando pasos hacia adelante y no conformarse en lo ya conocido y/o establecido. En estos tiempos actuales, hay que seguir luchando por crecer y no retroceder