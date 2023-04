Manuel Carrasco recuerda el momento más emocionante que vivió con su hija sobre el escenario

Son días de Feria y el espíritu de sevillana se filtra por cada poro. Si no, qué se lo digan a Manuel Carrasco que no dudó en cantar una sevillana a capela durante su entrevista en El Hormiguero. Tras dejar al plató sin habla, el cantante siguió hablando de la capital hispalense para recordar un concierto que ofreció en el estadio de La Cartuja, con el que cerró su gira 'Hay que vivir el momento' en junio del año pasado y donde vivió uno de los momentos más emocionantes que recuerda con su hija Chloé.

No fue un concierto cualquiera ya que ese día Manuel batió un récord al convertirse en el solista que más público había logrado reunir en un recital en España. Nada más y nada menos que 74.534 personas. La noche ya tenía muchos ingredientes para ser inolvidable, pero su niña la hizo aún más emotiva cuando apareció en el escenario sujetando unos globos. Su padre la cogió en brazos y juntos soltaron el ramillete de globos en homenaje a las víctimas de la pandemia que comenzaron su ascenso mientras Carrasco no podía contener las lágrimas.

Según ha contado Manuel, la idea era lanzar 2.000 globos de helio blancos mientras cantara la canción Prisión esperanza, que compuso durante el confinamiento, pero no obtuvo el permiso por encontrarse el estadio muy cerca del aeropuerto. Así, su niña lanzó sus globos de forma simbólica. "Fue un momento en el que yo me harté de llorar porque se juntaron muchísimas cosas. El silencio, el piano, la inmesidad, mi niña, que estaba dormida y la despertaron..." ha recordado aún emocionado.

Ahora el artista onubense saborea el éxito de Corazón y flecha, su nuevo disco, el noveno. Se trata de un trabajo lleno de contrastes y de estilos musicales. El primero que pudimos escuchar se llama Fue, que lo convirtió en Disco de Oro; el segundo, Hay que vivir el momento, que dio nombre a su gira; y el tercero, Coquito. Esta canción es una de las más significativas de su carrera ya que a través de su letra comparte los mejores momentos del crecimiento de su hijo pequeño y las sensaciones que le provocan. Además, en el videoclip aparece su propia familia, por lo que acerca su vida privada al fiel público que le sigue desde su aparición en la segunda edición de Operación Triunfo. El cuarto y el quinto adelanto llegabna este mismo mes con Ayer noche y Eres.

Manuel Carrasco forma con Almudena Navalón, con la que se casó hace cinco años, una tándem perfecto, junto a sus niños. Una coincidencia hizo que sus caminos se cruzaran en 2013 para ya no separarse más. El cantante fue entrevistado en el espacio en el que ella trabajaba y la química surgió. Siempre han optado por la discreción en su historia de amor, pero también por la naturalidad. "Ella es ese camino que lleva al mar, el de los misterios, el de las pasiones, el que todo lo cura en la locura sin que apenas se note. Es ese camino donde me busco y me encuentro. Unas veces mi destino y en otras tantas mi puerto. Es el camino que aclara mis dudas manteniéndome siempre a flote, el faro que todo lo guía cuando no es ni de noche", decía Manuel sobre la mujer con la que ha formado una familia.